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環境教育人員認證研習 培育校園永續種子

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
參訓學員分享環境教育課程設計之概念圖及架構。教育部／提供
參訓學員分享環境教育課程設計之概念圖及架構。教育部／提供

深化校園永續發展教育，教育部國教署委請國立南投高中於8日辦理「學校教育人員環境教育人員經歷認證研習」，協助教育部主管學校共37位教育人員，取得環境教育人員認證入門資格，同時強化學校推動環境教育專業能量，培育兼具永續素養與實踐能力之校園種子人才。

國教署說明，依據《環境教育法》規範，各級主管機關應辦理環境教育人員之訓練、環境講習或認證，機關學校應訂定環境教育計畫，推展環境教育。

為兼顧行政減量目標，此次研習採線上與實體併行模式，完整參與研習者可取得24小時研習時數，並得據以申請環境教育人員認證。盼引導教育人員掌握國家永續政策趨勢，將環境教育融入課程教學，提升校園經營及生活實踐之能力。

研習課程邀集環境生態、人文關懷及永續發展等領域專家學者授課，內容涵蓋氣候變遷、淨零排放、能源轉型及永續發展等重要議題，聚焦於環境教育核心理念、相關法規、環境倫理及永續發展目標（SDGs）等。

並透過專題講座、案例分享、經驗交流及實地參訪等多元學習方式，協助學員將永續理念具體融入教學現場與校園生活。

國教署表示，面對全球氣候變遷及永續發展挑戰，培育具備環境教育專業知能的教育人員是推動永續校園的重要基礎。

未來將持續透過環境教育人員認證、專業增能培訓及校園環境教育場域營造等多元策略，協助學校建立完善的環境教育支持系統，持續培育具備永續素養、行動力及全球視野的新世代公民，攜手朝淨零永續願景邁進。

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