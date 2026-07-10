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接軌智慧製造趨勢 機械群科中心推新興科技課程轉化

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
機械手臂技術實習-推廣說明。教育部／提供
機械手臂技術實習-推廣說明。教育部／提供

因應工業4.0與智慧製造發展趨勢，技術型高中課程逐步朝向跨域整合與能力導向發展。為協助學校課程與產業接軌，技術型高級中等學校機械群科中心學校積極推動新興科技融入課程。

盼透過課程轉化、教材研發與教師社群運作，協助第一線教師將產業新技術導入教學現場，培育學生面對未來產業變動與科技快速發展之能力。

技術型高中已透過跨科協同方式推動課程，結合機械、電機與資訊等領域知識，讓學生在實作過程中理解智慧製造所需的跨域整合能力。例如苗栗農工透過雷射加工應用，加上結合機械手臂的自動銲接，運用新科技於實作課程。

而木柵高工開設積層製造技術實務等，從製圖模擬、實機列印到修整磨邊，讓學生完成製造流程的理解與實踐。透過真實情境導向之學習模式，不僅提升學生學習動機，也讓學生更能理解技術與產業現場之連結，進一步展現技職教育「做中學、學中做」之核心精神。

同時，機械群科中心亦持續辦理北、中、南區教師社群研習與實作增能活動，透過教材分享、設備操作及課程交流，協助第一線教師掌握新興科技教學重點。

許多教師於研習後，進一步將機械手臂、積層製造等課程內容導入校內多元選修或專題實作課程，逐步形成跨校交流與教學共備之推動模式。透過教師社群持續運作，不僅強化教師專業成長，也使新興科技課程得以由示範推展逐步走向常態化教學。

國教署表示，新興科技融入課程，不僅是課程內容的更新，更是技職教育思維的轉變，讓技職教育不再只是技能訓練。未來將持續深化與產業及學校之合作，推動新興科技課程發展與教師專業社群運作，培育具備專業能力、跨域整合與持續學習能力之技職人才，以回應未來產業與社會發展需求。

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