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亟需整合⋯親職教育需求10年增逾5倍 專家嘆兒家署層級低恐淪發錢署

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
我國生育率一再下探，今年恐跌破十萬，比國發會預計的2040年提前逾10年。聯合報系資料照片。
我國生育率一再下探，今年恐跌破十萬，比國發會預計的2040年提前逾10年。聯合報系資料照片。

我國生育率一再下探，今年恐跌破十萬，比國發會預計的2040年提前逾10年。賴清德總統宣布在衛福部轄下成立兒少及家庭支持署，應對少子化趨勢。專家指出，提升兒少權利、減少少子化不可不談親職教育，近10年來被依違反「兒少法」開單要求親職教育案件數暴增逾5以上，衛福部卻未公布完成率，且新設兒家署層級過低、難跨部會推動家庭政策，恐淪為專門「發錢」的機關。

中華民國兒童健康聯盟、全國婦兒團體聯盟、國教行動聯盟今天聯合舉辦「兒家署缺少的拼圖？重建從家庭出發的兒童支持系統」兒少政策論壇 。多位專家提及親職教育對翻轉少子化，減少兒少不當對待、自我傷害等議題重要性。任林教育基金會執行長、家庭韌性行動聯盟發起人林嘉慧說，若親職教育不彰，兒少犯罪機率、自傷等情況恐增加，但針對親職教育品質，目前缺乏衡量機制。

「支持孩子，就是支持家庭，而支持家庭，孩子才真正有力量長大。」林嘉慧指出，兒少政策不能只問孩子有沒有被服務，也要問家庭是否能支持孩子，若新設兒家署要成為下一代支持系統，必須把家庭放進政策核心，建立「家庭影響性評估」，綜合衡量兒少照顧者壓力、家庭溝通及修復能力、支持支援是否容易取得等，不是只把資源放在末端的危機預防。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，現行各項政策中，親職教育資源分散四處，教育部學校家庭教育每年共4小時，針對有狀況的孩子把家長找來諮商；衛福部社家署則依「兒少權法」，針對疏忽照顧、不當對待的失職家庭，可強制要求上親職課，每年4至50小時不等；司法院針對司法少年家長，也有8至50小時親職課要求；法院實務上針對離婚爭子女案件家長，也有親職課要求，但並未入法。

王瀚陽感嘆，現行親職教育採「不斷開單」作法，據衛福部統計，2024年依「兒少權法」開出親職教育裁處件數，達2237件，較2014年393件增加逾5倍，卻未公布家長實際完成率及相關成效，「也就是政府一直開單，卻沒有教會父母如何教育孩子」，加上親職教育資源分散，讓成效更難統計，期待新設兒家署作為統整親職教育單位，並提供父母上親職教育的薪資補償。

台大社會系教授、前政務委員薛承泰說，政府今年五月分公布成長津貼、人工生殖補助等18項催生措施，每年預算逾3800億元，實質上多非新政策，而是擴大適用範圍、延長適用年齡或額度加碼，這些政策「花得是老百姓納稅錢，只是移轉資源，不是政府政績」，未來兒家署主要功能若是花錢，那大可不必，應設法提供兒少健康、親職教育等資源，但依兒家署層級，恐難擔負這些重任。

兒少法 衛福部 少子化

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