聽新聞
0:00 / 0:00
守護阿里山偏鄉學童十餘年 嘉義縣退休教師莊梅桂獲教育奉獻獎
嘉義縣民雄國小附設幼兒園退休教師莊梅桂熱衷教育，退休後投入阿里山偏鄉幼兒教育，擔任巡迴輔導員逾10年，陪伴部落學童成長，也協助教師精進教學，榮獲教育部頒發教育奉獻獎。嘉義縣政府教育處昨天前往貼榜祝賀，肯定她深耕偏鄉教育，樹立教育奉獻典範。
教育處表示，莊梅桂2013年起擔任國民教育幼兒班巡迴輔導員，退休後仍秉持「以山為路、以愛為光」信念，深入山區偏遠學校服務，十多年來翻山越嶺陪伴幼兒、支持教師，協助提升教學品質，推動老幼共學、發展在地文化課程，也為部落學校爭取教育資源。
莊梅桂說，她的心中滿是感謝與感恩，感謝山區校長、老師、孩子及部落長輩一路以來的陪伴與支持，她相信教育不只是傳授知識，更是生命陪伴與文化扎根，希望每位孩子都能在熟悉的土地上認識自己的文化、學習自己的語言，帶著自信走向更寬廣的世界。
教育處長李美華說，莊梅桂榮獲教育奉獻獎，不僅是對其長年投入教育工作的高度肯定，也展現嘉義縣深耕偏鄉教育的豐碩成果，教育處將持續攜手第一線教育夥伴，精進教育品質，共同打造更優質、更具溫度的教育環境，陪伴每位孩子安心學習、適性成長。
【編輯推薦】
▪巴威颱風逼分科測驗延後 志願登記、放榜也改動！全新試務時程看這
▪分科測驗首度因颱風延期 大學招聯會拍板：改13日、14日舉行
▪整理包／巴威颱風來襲！115分科測驗延2天 考場規定、衝刺總整理
▪免試入學放榜！基北區錄取率逾98% 建中、北一女等明星高中分數曝
▪學什麼才藝最受用？家長提問掀熱議 網推1項：長大變抗壓神器
▪分科測驗延期僅1天整備…學校「去拜拜了」 教團：決策太有自信
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。