守護阿里山偏鄉學童十餘年 嘉義縣退休教師莊梅桂獲教育奉獻獎

嘉義縣民雄國小附設幼兒園退休教師莊梅桂熱衷教育，退休後投入阿里山偏鄉幼兒教育，擔任巡迴輔導員逾10年，陪伴部落學童成長，也協助教師精進教學，榮獲教育部頒發教育奉獻獎。嘉義縣政府教育處昨天前往貼榜祝賀，肯定她深耕偏鄉教育，樹立教育奉獻典範。

教育處表示，莊梅桂2013年起擔任國民教育幼兒班巡迴輔導員，退休後仍秉持「以山為路、以愛為光」信念，深入山區偏遠學校服務，十多年來翻山越嶺陪伴幼兒、支持教師，協助提升教學品質，推動老幼共學、發展在地文化課程，也為部落學校爭取教育資源。

莊梅桂說，她的心中滿是感謝與感恩，感謝山區校長、老師、孩子及部落長輩一路以來的陪伴與支持，她相信教育不只是傳授知識，更是生命陪伴與文化扎根，希望每位孩子都能在熟悉的土地上認識自己的文化、學習自己的語言，帶著自信走向更寬廣的世界。

教育處長李美華說，莊梅桂榮獲教育奉獻獎，不僅是對其長年投入教育工作的高度肯定，也展現嘉義縣深耕偏鄉教育的豐碩成果，教育處將持續攜手第一線教育夥伴，精進教育品質，共同打造更優質、更具溫度的教育環境，陪伴每位孩子安心學習、適性成長。

嘉義縣退休教師莊梅桂投入偏鄉教育十餘年，翻山越嶺陪伴部落學童成長，獲教育奉獻獎肯定。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣退休教師莊梅桂投入偏鄉教育十餘年，翻山越嶺陪伴部落學童成長，獲教育奉獻獎肯定。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣退休教師莊梅桂投入偏鄉教育十餘年，推動在地文化課程，也為部落爭取教育資源。圖／嘉義縣政府提供