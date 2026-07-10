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AI搶飯碗！中研院新科院士李奭學示警：最慢15年翻譯面臨生計問題

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
李奭學獲選中央研究院第35屆院士。記者林澔一／攝影
李奭學獲選中央研究院第35屆院士。記者林澔一／攝影

中研院9日公布第卅五屆院士暨名譽院士，六月甫從中研院中國文哲所退休的李奭學獲選為人文組院士。「學者的宿命就是退而不休。」他笑說剛從美國留學回到台灣時「是一名作家」，但因學術研究而荒廢了文學，退休後他要重新拿起文學之筆，繼續他鍾愛的專欄寫作，但也會繼續學術研究。

李奭學專長為宗教與文學的跨學科研究、中西比較文學，旁及中國翻譯史和現代文學。他認為ＡＩ的崛起對「學翻譯的人」造成重大威脅，預言最慢15年，ＡＩ就會影響譯者的生計。他建議有志翻譯的人不能只懂翻譯，還必須要有第二或第三專長。

「我摸不清自己是喜歡西洋文學和中國文學，兩者加在一起就是比較文學。」李奭學的研究焦點放在明清之際西學東漸裡的「文學」問題，因為他始終相信「科技」和「曆算」之外，明清之際的「西學」也包含「文學」在內，「文學」更扮演西學東漸的重要成分。

另一位新科人文院士李孝悌曾在中研院擔任研究員多年。他笑說曾被問，為什麼總是去文哲所借書，而不去史語所借書？「在此我要替史語所呼籲，有這麼好的藏書，為什麼不建一座更好的圖書館？」

中研院 美國 宗教 李奭學

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