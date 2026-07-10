研究「被瞧不起的南宋」57年 新科院士黃寬重:不是研究中國就背棄台灣

中研院人文及社科組上屆選出六名院士寫下歷史紀錄，今年則滑落為四名。四名院士中李建良是法學博士，李孝悌、黃寬重是歷史學者，分別聚焦清代與南宋，李奭學專長為宗教與文學的跨學科研究，旁及中國翻譯史和現代文學。黃寬重出席記者會時語重心長地表示，做中國研究的漢學家如今面臨許多挑戰，但他認為，在台灣做中國文史研究「可以從另一個角度詮釋中國的發展」，「並不是做中國史就是要拋棄台灣、背棄台灣」。

黃寬重是宋史研究最豐碩的學者之一。黃寬重是２０世紀以來，宋史研究成績最豐碩的學者之一。他以縝密的文本分析，統整零散且少為人知的史料，對中國史，特別是南宋史提出原創性的新見解。不僅扭轉長期以來對南宋歷史的負面印象，更彰顯南宋的時代特色及影響後世的重要性，進而修正西方與日本學界的概括性假說，促使學界對「唐宋變革」、「宋元明轉型」的認知更為深入。

黃寬重透露自己是家中唯一的讀書人，兄弟「從來沒念過小學」。他年輕時受到老師影響選擇南宋作為研究主題，但南宋是一個很難研究的朝代，在強調復興與統一的年代，「南宋是一個羞辱的標記」。但他作歷史研究57年來「從來沒離過南宋」、執著研究「被大家瞧不起的南宋」。

然而在社會變遷、兩岸關係複雜的此刻，黃寬重認為，南宋史是一個「針對當前社會與兩岸議題，非常有現實性的議題」，有助於梳理兩岸的複雜關係。他近年也開始研究低下階層的知識官僚，他認為台灣社會為何可以形成穩定的力量，關鍵就在於這批知識官僚，相關研究有助於理解傳統政治與地方力量的關係。

曾在長庚大學醫學系人文及社會醫學科任教十年，黃寬重認為醫生和律師是台灣最重要的知識分子，卻對人文並不重視；但醫生和律師必須面對人，希望透過人文課程建立起他們對心靈的理解與溝通。談到AI，黃寬重認為AI只是整理，缺乏人類的本質，而人類的本質才是世界運作的核心。以做研究為例，你自己讀過文獻、和叫AI去幫你整理文獻，得到的理解也完全不同，希望年輕世代自己動手研究，不要太依賴AI。

「在AI時代，人文看起來很弱勢、沒甚麼作用，但從長遠角度來看，它卻是唯一能呈現人的特點的學科。」黃寬重表示，希望政府等各方面都能繼續支持和加強人文科學的培育。