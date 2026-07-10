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女力爆發 中研院19位新科院士出爐

聯合報／ 記者陳宛茜葉冠妤廖靜清／台北報導
中央研究院昨公布新科院士暨名譽院士選舉結果，新科院士李奭學（左起）、張翼、陳瑞華、李孝悌、黃寬重、陳玉如、馬國鳳、李建良與吳顯揚等人合影。記者林澔一／攝影
中央研究院昨公布新科院士暨名譽院士選舉結果，新科院士李奭學（左起）、張翼、陳瑞華、李孝悌、黃寬重、陳玉如、馬國鳳、李建良與吳顯揚等人合影。記者林澔一／攝影

中研院昨公布第卅五屆院士暨名譽院士，共計十九名新科院士、三名名譽院士。其中女性院士八人、名譽院士三名均為女性，女性當選人數為歷年最多。而且生命科學組四名新科院士，清一色都是女性，數理科學組最高票得主也是女性。

有院士笑稱，以後院士選舉得設「男性保障名額」。但相較上屆選出廿八名新科院士，今年劇減九名，跌幅高達三成。

中央研究院院士為終身名譽職，是我國最高學術榮譽。中研院長陳建仁表示，中研院現有院士二八三人，新科院士出爐後，院士陣容增至三○二人；名譽院士原為十五人，亦增加至十八人。三○二位院士中，女性院士四十九位，男性院士二五三人，男女比為八四比一六。

本屆新科院士分別為數理科學組五人（李文卿、李東海、馬國鳳、陳玉如、趙蓮菊）、工程科學組六人（吳顯揚、宋信文、張翼、郭大維、郭正山、廖楷輝）、生命科學組四人（丁燕萍、宋青華、孫太平、陳瑞華）、人文及社會科學組四人（李孝悌、李建良、李奭學、黃寬重）。

新科院士中，最年輕是五十二歲的丁燕萍，現於史丹佛大學任教；最年長是七十八歲的李文卿，現為賓州州立大學傑出講座教授。

另外，今年女力大爆發，而當選的女院士多數已婚，寫下兼顧職場與家庭的典範。新科院士陳玉如感謝家人，笑稱孩子都說「我自己會長大」。

至於台積電資深副總吳顯揚獲選工程科學組院士，也是第三位台積電出身的中研院士。

一生專注研究南宋的歷史學家黃寬重，獲選人文組院士。他說，在兩岸關係複雜的此刻，南宋成為「非常具現實性的議題」，他希望藉此研究告訴大家「並不是做中國史就是要拋棄台灣、背棄台灣」。

數理科學組新科院士李東海，畢業於清大物理系，同班同學黃一農、余振華已先一步當上中研院院士，分屬人文組與工程科學組。一個班級誕生三個中研院院士、還分屬不同學組，寫下空前紀錄。

另外，新選出名譽院士三位，分別頒予美國麻省理工學院的王寧怡，其當選美國藝術與科學院院士、美國國家工程院院士，亦為歷屆最年輕的名譽院士（四十八歲）；美國麻州大學阿默斯特大學的張逸白，其當選美國國家科學院院士；以及美國杜克大學的周蕾，當選美國藝術與科學學院院士。

中研院新科院士出爐 製表／陳宛茜
中研院新科院士出爐 製表／陳宛茜

陳建仁 院士 中研院 中央研究院

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