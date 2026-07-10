吳顯揚、馬國鳳 獲新科院士

台積電技術發展資深副總經理吳顯揚入列今年新科院士，他也是台積電獲選中研院院士的第三人；兼具理論與實踐的地震學家馬國鳳，也在名單之中。

吳顯揚發表感言時說，獲選中研院院士是榮譽，也是責任，會持續在工程領域為台灣、為世界發展盡一份心力。他也特別感謝院士林本堅的提名，讓他有機會當選院士。

吳顯揚說，台積電研發單位一直抱持戰戰兢兢的態度開發下一代製程，由於半導體前景看好，如何持續保持技術領先，是台積電重要目標。至於如何精進？他分享，首先要喜歡這份工作，將每次突破視為挑戰、成長，以成長的心態，才能在研發工作持續往前邁進。

中研院地球科學研究所特聘研究員兼所長馬國鳳說，地震科學是一門有點純理論、卻對民生有重大影響的學科，地震也是台灣一定要面對的宿命，會繼續努力，研究如何減少衝擊。

正因為遭遇九二一大地震時的挫敗經驗，讓馬國鳳多年來致力於防災研究，作為地震科學家，她不是只停留在發表論文，更結合民生，降低風險與衝擊。

她回憶，九二一大地震時，自己無法得知外界情況，只能與鄰居一起待在一樓避難，當時心想「地震學家又如何？一樣不知道下一步該怎麼辦」也因此對自身的學術貢獻產生疑惑，「我真的能做什麼嗎？」

這樣的心情，督促著馬國鳳投身地震防災研究，將成果收斂成工程、法規應用、地震情境模擬。她說，地震科學除了發表學術文章，更重要的是發展出應用價值，若地震科學沒有與工程、法規對話，就沒有實際用處。