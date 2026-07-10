生科院士陳瑞華 鼓勵女性勇敢投入科研
「我以前一直找不到自己的方向。」甫當選中研院院士的中研院生物化學研究所特聘研究員陳瑞華，回顧求學歷程時，坦言一路走來跌跌撞撞，直到接觸基礎科學研究後，才真正找到畢生熱愛的志業。如今榮膺中研院院士，更期待自己的經驗，能鼓勵更多年輕女性勇敢投入科學研究，不要因為性別或家庭角色而限制自己的未來。
對於本屆新科院士生命科學組，當選的四位都是女性，寫下「全女性」紀錄。陳瑞華強調，真正決定科學家高度的，從來不是性別，而是對知識的熱情，以及面對困難時不放棄的勇氣。
陳瑞華長期投入細胞生物學、訊息傳遞及癌症相關基礎研究，是國內國際知名的基礎科學研究者，過去曾榮獲台灣傑出女科學家獎等多項榮譽，研究成果也為癌症治療提供重要的新方向。
陳瑞華說，臨床研究通常是從疾病或病人需求出發，尋找解決方法。而基礎研究則是先從細胞、蛋白質等生命最根本的機制開始探索，再一步步發現與疾病之間的關聯。
談到女性投入科學研究領域的瓶頸，她回憶，求學時期，教授幾乎清一色都是男性，雖然班上的男女學生比例相近，但畢業後繼續留在學術界的女性卻愈來愈少，一度疑惑「那些女生後來都去哪裡？」
「女性能力不比男性差。」陳瑞華認為，在生命科學領域，女性的研究能力絲毫不遜於男性。但是，不少女學生在規畫人生時，卻因為考量婚姻、生育及家庭責任，比男性更容易提前放棄挑戰學術研究的機會。希望這次有這麼多女性院士當選，能讓更多年輕女生相信，女生也能做到。
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