人社院士李奭學、黃寬重 暢談治學 籲別太依賴AI

中研院人文及社科組上屆選出六名院士寫下歷史紀錄，今年則滑落為四名。四名院士中，李建良是法學博士，李孝悌、黃寬重是歷史學者，分別聚焦清代與南宋，李奭學專長為宗教與文學的跨學科研究，旁及中國翻譯史和現代文學。

黃寬重出席記者會時語重心長地表示，做中國研究的漢學家如今面臨許多挑戰，但在台灣做中國文史研究，可以從另一個角度詮釋中國發展，「並不是做中國史就要拋棄台灣、背棄台灣」。

「學者的宿命就是退而不休。」六月甫從中研院中國文哲所退休的李奭學笑說，剛從美國留學回到台灣時，「是一名作家」，但因學術研究而荒廢了文學，退休後要重新拿起文學之筆，繼續鍾愛的專欄寫作。

他也從事中國翻譯史的研究，認為ＡＩ的崛起對「學翻譯的人」造成重大威脅，預言最慢十五年，ＡＩ就會影響譯者生計。建議有志翻譯的人不能只有懂翻譯，還必須要有第二、第三專長。

黃寬重獲選中央研究院第卅五屆院士。記者林澔一／攝影

黃寬重是宋史研究最豐碩的學者之一。他透露自己是家中唯一的讀書人，兄弟「從來沒念過小學」。年輕時受到老師影響，選擇南宋作為研究主題，但南宋是一個很難研究的朝代，在強調復興與統一的年代，「南宋是一個羞辱的標記」，然而在兩岸關係複雜的此刻，南宋的研究反而有助於梳理兩岸的複雜關係。

黃寬重認為，醫生和律師是台灣最重要的知識分子，卻對人文並不重視；但醫生和律師必須面對人，希望透過人文課程建立起他們對心靈的理解與溝通。

談到ＡＩ，黃寬重認為ＡＩ只是整理，缺乏人類的本質。以做研究為例，你自己讀過文獻、和叫ＡＩ去整理文獻，得到的理解也完全不同，希望年輕世代自己動手研究，不要太依賴ＡＩ。

李孝悌曾在中研院擔任研究員多年。他笑說曾被問，為什麼總是去文哲所借書，而不去史語所借書？「在此我要替史語所呼籲，有這麼好的藏書，為什麼不建一座更好的圖書館？」