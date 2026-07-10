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基隆名人幼兒園停辦 7月底前完成安置

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市政府昨天說明名人幼兒園幼童安置事宜。圖／基隆市政府提供
基隆市政府昨天說明名人幼兒園幼童安置事宜。圖／基隆市政府提供

基隆市七堵區名人私立幼兒園集體虐童案約廿名幼兒受害，市府昨表示，幼童已陸續轉到其他園所，約有卅名仍留園，預計七月底前可陸續安置完，並對幼童和家長啟動心理輔導。部分幼兒已至新校報到；仍在原園上課的幼兒，教育處派駐退休園長及教保人員入校陪伴，保障停辦前的照顧品質。

市府已對中、大班四名不當對待幼童情節嚴重的教保員各裁罰四十萬，另幼幼班二名教保員裁罰六萬元，有家長書面向市府陳情幼幼班處分過重。謝孝昆說，經專家學者委員充分討論，認定幼幼班教保員確有不當對待，但情節尚非重大，若當事人不服，可循法定程序提起行政救濟，市府定全力維護程序完備。

針對幼兒安置， 扣除大班畢業生，其餘五十八位幼兒願轉學安置五十七位，僅餘一位家長由教育處聯繫協助。自七月起，部分幼兒已至新校報到；針對目前仍在原園上課的卅位幼兒，教育處八日起派駐退休園長及教保人員入校陪伴，保障停辦前的照顧品質。

在輔導方面，學生輔導諮商中心已展開專業的「一對一個別化輔導」。針對有需要的幼兒，預計進行十二次諮商，並視適應狀況滾動式增加，同時提供家長專業支持諮詢，陪伴家庭安心度過轉銜期。市長謝國樑固定維持每周與家長面對面座談，下周起地點改在百福國中校史室，近社區、交通便利，且有停車空間。

幼兒園 基隆 虐童

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