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台達技術長郭大維 獲選第35屆中研院院士
中央研究院第35屆院士暨名譽院士名單揭曉，台達技術長郭大維因卓越學術成就及對產業科技發展的貢獻，獲選為工程科學組院士。台達今天表示，「郭博士2024年加入台達，負責前瞻技術研究與開發， 並與全球產、官、學、研合作夥伴密切合作，引領產業創新與科技發展」。
台達技術長郭大維表示，「很榮幸獲得中研院肯定，這份榮譽屬於所有共事團隊。從學界到產業界，我始終期許自己能夠不斷創新，感謝台達提供一個能持續挑戰、追求技術卓越的研發環境，將持續與台達優秀團隊建構企業研發的標竿，以創新能量轉化為企業長期競爭力」。
台達指出，「郭博士曾擔任台灣大學資訊工程學系特聘教授、台灣大學代理校長、香港城市大學校長顧問暨工學院院長及中研院資訊科技創新研究中心主任。他是非揮發性記憶體軟體與系統領域的先驅，多項研究成果已成功應用於產業。郭博士曾榮獲多項國內外殊榮，包括國家科學及技術委員會傑出研究獎、教育部學術獎，並為美國電腦協會(ACM)、國際電機電子工程師學會(IEEE)之會士（Fellow）與美國國家發明家學院（NAI）之院士（Fellow）」。
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