生命科學新科院士「全女性」 陳培哲：Amazing、令人驚艷！

中央研究院今天公布新科院士名單，其中生命科學組當選院士全數由女性科學家包辦，成為學界熱議焦點。中央研究院院士陳培哲表示，Amazing，看到這樣的結果「非常令人驚豔」，也再次證明台灣女性科學家的研究實力已站上世界舞台。

陳培哲說，近年女性科學家在國際及國內學術界的表現愈來愈亮眼，今年生命科學組新科院士全部由女性獲選，更凸顯女性研究人才的卓越實力。他坦言，對此感到相當佩服，也認為這是台灣學術界相當重要的現象。

陳培哲觀察到，今年數理科學、工程科學及人文社會科學等組別，仍以男性居多，唯獨生命科學組呈現「全女性」的特殊景象，顯示生命科學領域可能存在不同於其他學門的人才發展模式。

外界好奇女性為何能在生命科學領域快速崛起，陳培哲說，對這個現象感到驚喜與敬佩，真正的答案，應由這些一路走來、創造卓越成果的女性科學家親自分享，比外界推測更具代表性。

陳培哲表示，台灣已有專注推動女性科研發展的相關組織，長期鼓勵女性投入科學研究，並建立交流平台與典範傳承，這些努力或許也是女性科研人才持續成長的重要助力。