獲選院士！地震學家馬國鳳：不只學術突破 更要結合民生、降低衝擊

地震學家遇到地震時的第一個反應是什麼？今年的中研院新科院士馬國鳳笑說「地震學家也是很怕地震的」。正因為當年遭遇921大地震時的挫敗經驗，讓馬國鳳多年來致力於防災研究，作為地震科學家，她不是只停留在發表論文，更結合民生，降低風險與衝擊。

中研院地球科學研究所特聘研究員兼所長馬國鳳，專長為地震訊號解析及監測、震源物理、斷層動力學模擬、地震危害度分析。她今發表獲選院士感言時說，地震科學是一門有點純理論、卻對民生有重大影響的學科，地震也是台灣一定要面對的宿命，她會繼續努力，研究如何減少衝擊。

這位地震科學家的使命感，源於挫敗。談起研究生涯的最大挫折，馬國鳳回憶，921大地震時，通訊科技不發達，她無法得知外界情況，只能與鄰居一起待在一樓避難，當時她心想「地震學家又如何？一樣不知道下一步該怎麼辦」也因此對自身的學術貢獻產生疑惑，「我真的能做什麼嗎？」

這樣的心情，督促著馬國鳳投身地震防災研究，試圖從中找答案，將研究成果收斂成工程、法規應用、地震情境模擬。她說，地震科學除了發表學術文章，更重要的是發展出應用價值，若地震科學沒有與工程、法規對話，就沒有實際用處。

馬國鳳說，過去台灣民眾對地震避而不談，避免引發恐慌，她在2015年發表國家地震災害潛勢圖時，很多人說她勇敢，但「這不是勇敢，這是作為科學家該做的事」她也發表災害防救白皮書，試圖引導社會大眾以理性的方式面對風險，因為唯有積極面對風險，才能減少衝擊。

馬國鳳說，以防災研究獲選中研院院士並不容易，因為院士的認可必須奠基於科學突破，而她有幸兼顧地震防災與地震科學的突破，在國際上展現台灣的科學能量。