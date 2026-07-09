台積電再添中研院院士 吳顯揚成第三人、主掌1.4奈米技術
台積電（2330）再添一位中研院院士。中央研究院9日公布第35屆新科院士名單，台積電資深副總經理吳顯揚獲選，接棒2014年獲選的林本堅、2024年獲選的余振華，成為台積電第三位中研院院士，凸顯台積電在半導體技術研發的深厚實力。
吳顯揚表示，今天下午1時30分才接獲通知，隨即趕搭高鐵從新竹前往中研院，對於獲選感到「很難想像」，因為每位候選人都非常優秀。他也特別感謝林本堅院士提名，以及院士、評審委員的肯定與信任。
吳顯揚致詞時指出，感謝一路以來支持自己的同仁、公司長官及家人。他說，獲選院士是一項榮譽，也是一份責任，未來將持續秉持科學精神，在工程領域持續努力，為台灣未來發展盡一份心力。
談及台積電持續領先全球半導體技術，吳顯揚則將功勞歸於團隊。他表示，研發團隊始終抱持戰戰兢兢的態度，開發下一代製程；至於自己負責的1.4奈米，也就是A14製程部分，目前持續依規劃推進，「應該會在今年年底進入時程」。
吳顯揚提及，全球半導體產業前景依舊非常看好，而要持續維持競爭力，最重要的仍是技術領先，因此研發團隊始終以此為目標，持續投入每一項新技術的開發。
談到如何維持研發創新能量，吳顯揚表示，最重要的是喜歡自己的工作。他經常鼓勵同仁，研發過程一定會遇到各種挑戰，但每突破一次挑戰，就是一次成長，希望大家都能抱持成長型心態，持續向前邁進。
根據中研院資料，吳顯揚畢業於美國威斯康辛大學麥迪遜分校電機博士，專長為半導體製程技術開發與元件整合，現任台積電研究發展／技術發展資深副總經理。
▪巴威颱風逼分科測驗延後 志願登記、放榜也改動！全新試務時程看這
▪分科測驗首度因颱風延期 大學招聯會拍板：改13日、14日舉行
▪整理包／巴威颱風來襲！115分科測驗延2天 考場規定、衝刺總整理
▪免試入學放榜！基北區錄取率逾98% 建中、北一女等明星高中分數曝
▪學什麼才藝最受用？家長提問掀熱議 網推1項：長大變抗壓神器
▪分科測驗延期僅1天整備…學校「去拜拜了」 教團：決策太有自信
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。