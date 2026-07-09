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台積電再添中研院院士 吳顯揚成第三人、主掌1.4奈米技術

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中研院院士林本堅（左）、中研院院士吳顯揚（右）於院士會議記者會合影。記者洪安怡／攝影
中研院院士林本堅（左）、中研院院士吳顯揚（右）於院士會議記者會合影。記者洪安怡／攝影

台積電（2330）再添一位中研院院士。中央研究院9日公布第35屆新科院士名單，台積電資深副總經理吳顯揚獲選，接棒2014年獲選的林本堅、2024年獲選的余振華，成為台積電第三位中研院院士，凸顯台積電在半導體技術研發的深厚實力。

吳顯揚表示，今天下午1時30分才接獲通知，隨即趕搭高鐵從新竹前往中研院，對於獲選感到「很難想像」，因為每位候選人都非常優秀。他也特別感謝林本堅院士提名，以及院士、評審委員的肯定與信任。

吳顯揚致詞時指出，感謝一路以來支持自己的同仁、公司長官及家人。他說，獲選院士是一項榮譽，也是一份責任，未來將持續秉持科學精神，在工程領域持續努力，為台灣未來發展盡一份心力。

談及台積電持續領先全球半導體技術，吳顯揚則將功勞歸於團隊。他表示，研發團隊始終抱持戰戰兢兢的態度，開發下一代製程；至於自己負責的1.4奈米，也就是A14製程部分，目前持續依規劃推進，「應該會在今年年底進入時程」。

吳顯揚提及，全球半導體產業前景依舊非常看好，而要持續維持競爭力，最重要的仍是技術領先，因此研發團隊始終以此為目標，持續投入每一項新技術的開發。

談到如何維持研發創新能量，吳顯揚表示，最重要的是喜歡自己的工作。他經常鼓勵同仁，研發過程一定會遇到各種挑戰，但每突破一次挑戰，就是一次成長，希望大家都能抱持成長型心態，持續向前邁進。

根據中研院資料，吳顯揚畢業於美國威斯康辛大學麥迪遜分校電機博士，專長為半導體製程技術開發與元件整合，現任台積電研究發展／技術發展資深副總經理。

台積電 中研院 院士

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