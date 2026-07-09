中研院新科院士黃寬重 籲支持人文社會科學教育

中央研究院今天公布新科院士名單，包含投入南宋研究27年的學者黃寬重，他今天說，AI快速發展，人文社會科學雖弱勢但卻最能展現人的本質，籲各界支持人文社會科學發展。

中央研究院新科院士今天出爐，共19名學者專家當選，其中女性8人，男性11人，女性佔比達42%，而在人文及社會科學組中，今年新科院士共4人，包含李孝悌、李建良、李奭學、黃寬重。

黃寬重是宋史研究學者，根據資料，他是20世紀以來，宋史研究成績最豐碩的學者之一，除了已經出版十餘冊專書，以縝密的文本分析，統整零散且少為人知的史料，對中國史，特別是南宋史提出原創性的新見解。

黃寬重今天指出，能夠獲選院士並不是因為個人成就，而是自己研究的南宋歷史終於獲得相對的肯定，南宋因資料繁雜等因素是一個很難研究的朝代，但受恩師影響，自己從20歲發表第一篇論文至今已投入南宋研究57年，「我從來沒有離開過南宋」。

黃寬重表示，自己雖然一度覺得像陷入泥淖，但也因此有機會重新理解通透這個長期被誤解的時代，讓外界對南宋有更全面、通透的認識，是他一生最感到榮耀的事情。

黃寬重也說，在AI快速發展下，人文社會科學看似弱勢，卻最能展現人的本質，希望各界能持續支持、加強人文社會科學人才培育。

他也以自身曾在長庚大學醫學系教書為例指出，醫學、理工背景學生普遍忽視人文教育，因此他開設課程，希望讓未來醫師理解知識分子的社會責任與人文精神，「醫師真正面對的是人」，而非只有疾病與儀器，良好的溝通、同理心與判斷能力，都需要人文教育支撐。

而繼民法學泰斗王澤鑑後，今年新科院士也有法學學者，為中研院法律學研究所所長李建良，他致詞時也對王澤鑑表達感謝指出，王澤鑑是他的法學啟蒙老師，也是他法學研究的標竿與方向。

李建良表示，當選院士是他個人莫大的榮幸，也是對台灣眾多公法學者投入公法學研究及台灣法治意識深耕的肯定，當選院士更代表一份責任，未來將持續投入建構台灣公法學知識體系，並為台灣民主法治的深化盡一份心力。

除了黃寬重及李建良外，李孝悌為中央大學歷史研究所講座教授，他過去幾十年的研究，集中在中國近代與明清的思想、文化與社會史，以及城市史，也從2000年起先後主持過「明清的社會與生活」、「明清的城市文化與生活」集體計劃，結合中研院內近十名研究歷史、文學與藝術史的同事，致力於新文化史的研究。這些研究開拓了新的方向和課題，在台灣和中國大陸有極大的影響。

李奭學為中央研究院中國文哲研究所榮退特聘研究員，其重於明清之際西學東漸裡的「文學」問題，其書刊行以來，中外之治明清間西學東漸者，總算心中開始興起「文學」二字，而李奭學專著或散篇對有志於明清間西學東漸等學者而言，已成研究上忽略不得之作，是必讀之書。