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30年深耕癌症研究 中研院新科院士陳瑞華：榮譽屬於所有同行與學生

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中央研究院生物化學研究所特聘研究員陳瑞華，榮膺新科院士，她期許未來持續深耕基礎研究，培育下一代人才。記者廖靜清／攝影
中央研究院生物化學研究所特聘研究員陳瑞華，榮膺新科院士，她期許未來持續深耕基礎研究，培育下一代人才。記者廖靜清／攝影

中央研究院公布第35屆新科院士名單，長期投入癌症訊息傳遞與蛋白質修飾研究的中央研究院生物化學研究所特聘研究員陳瑞華，榮膺新科院士。面對國內最高學術榮譽，她說，這份榮耀不只是屬於個人，更是所有一路同行的老師、夥伴與學生共同努力的成果。

陳瑞華表示，今年對她而言別具意義，不僅是返台建立個人實驗室滿30周年，也是加入中央研究院第20年，能夠在此時獲選院士，感受到格外深刻的肯定與責任。她特別感謝一路提攜的學界前輩、互相切磋成長的同儕，以及持續帶來新觀點的年輕學者。「很多時候，反而是我向後輩學習，他們帶來新的思維與創意。」

回顧多年研究歷程，陳瑞華認為，近年最深刻的體會就是「跨領域合作已成為現代科學發展不可或缺的一部分」。今年許多新科院士來自不同領域，包括生命科學、數理科學與工程科學，但彼此的研究早已沒有明顯界線。

陳瑞華以同為新科院士的陳玉如為例指出，雙方雖分屬不同研究方向，卻長期合作，共同推動癌症相關研究。生命科學也與工程、生物資訊及化學生物學等領域密切結合，顯示現代重大科學突破，需要跨領域團隊共同完成，而非單一學科單打獨鬥。

關於研究內容，陳瑞華說，「蛋白質修飾、訊息傳遞」等專有名詞對一般民眾而言較為陌生，但其實與現今癌症治療息息相關。這些研究內容主要聚焦於細胞內訊息如何傳遞，以及蛋白質如何調控細胞生長、分裂與癌化機制，看似基礎的研究，正是許多癌症標靶藥物誕生的重要基礎。

陳瑞華指出，過去癌症治療多以化學治療與放射治療為主，不僅副作用較大，也容易影響病人的生活品質。近年癌症標靶治療逐漸成熟，正是建立在多年訊息傳遞研究成果之上，能更精準鎖定癌細胞，提高治療效果，同時減少正常細胞受損。

陳瑞華長期深耕蛋白質轉譯後修飾、訊息傳遞及癌症生物學研究，在抑癌蛋白DAPK、KLHL20泛素化機制及非典型泛素化等領域皆有國際代表性成果，相關研究不僅深化癌症形成機制，也為未來新藥開發與精準醫療提供重要理論基礎，屢次發表於國際頂尖期刊，並獲得國際學界高度肯定。

獲選院士後，陳瑞華表示，這份榮譽代表的是肯定，更是一份責任。未來將持續投入基礎醫學研究，帶領團隊探索癌症發生機制，也會持續培育年輕研究人才，期待透過一代又一代科學家的努力，讓更多基礎研究成果真正走向臨床應用，為癌症病人帶來更多治療契機。

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