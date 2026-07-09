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台積電第3人獲選中研院院士 吳顯揚：保持技術領先是首要目標

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台積電技術發展資深副總經理吳顯揚（右）今獲選新科中研院院士，與首位出自台積電的中研院院士林本堅合影。記者葉冠妤／攝影
台積電技術發展資深副總經理吳顯揚（右）今獲選新科中研院院士，與首位出自台積電的中研院院士林本堅合影。記者葉冠妤／攝影

中央研究院第35屆院士暨名譽院士名單揭曉，共選出19位新科院士、3位名譽院士。其中，台積電技術發展資深副總經理吳顯揚入列新科院士，他也是台積電獲選中研院院士的第三人。首位出身於台積電的中研院院士林本堅也現身記者會，前後輩相見，互動熱絡。

新出爐的第35屆新科院士分別為數理科學組5人、工程科學組6人、生命科學組4人、人文及社會科學組4人。其中，工程科學組有兩位來自業界，分別是台積電技術發展資深副總經理吳顯揚、台達電技術長郭大維。

吳顯揚是台積電第三位獲選中研院院士者。首位是以浸潤式微影技術改寫全球半導體微影發展、台積電「研發六騎士」之一的林本堅，第二位則是研發CoWoS封裝技術、也是「研發六騎士」之一的余振華。

吳顯揚發表感言時說，獲選中研院院士是榮譽，也是責任，他會持續在工程領域為台灣、為世界發展盡一份心力。記者會結束後，他向到場的前輩、林本堅院士致意。

吳顯揚受訪時說，對能否獲選「不敢期待，因為院士都非常優秀，很難想像」，下午1點半接獲通知，才趕緊買高鐵票從新竹趕來。他特別感謝林本堅院士的提名，讓他有機會當選院士。

吳顯揚說，台積電研發單位一直抱持戰戰兢兢的態度開發下一代製程，由於半導體前景看好，如何持續保持技術的領先，是台積電的重要目標。至於如何不斷精進？他分享，首先要喜歡這份工作，並且將每次突破視為一項挑戰、一次成長，以成長的心態，才能在研發工作持續往前邁進。

台積電 中研院 院士

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