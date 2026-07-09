4生科新院士全女性 陳瑞華：科學需跨領域打拚
中央研究院今天選出19名第35屆新科院士，4名生命科學組院士全是女性，陳瑞華是現任中研院化學研究所特聘研究員，她說，科學沒有界限，需跨領域合作一起打拚。
陳瑞華1961年生，她在記者會說，2026年是她回台灣建立實驗室第30年，也是加入中研院第20年，此時獲選院士對她有重大意義，這份榮譽屬於整個團隊，同時也特別感謝家人，尤其是先生長期給予自由與研究上的鼓勵。
陳瑞華說，今年有許多女性科學家當選院士，感到欣喜，她認為科學沒有界限，例如工程與生命科學間彼此相通，她與當選數理科學組院士的陳玉如就有很多合作，當前科學發展需不同專長整合，就像中研院院長陳建仁所說，成立國家隊一起打拚。
陳瑞華提到自身研究聚焦於蛋白質泛素化與訊息傳遞，她解釋，蛋白質泛素化主要就是探討細胞內各種現象背後的基礎分子機制，以癌症治療為例，蛋白質出現了不好的修飾，訊息傳遞就是找到可移除的路徑，標靶治療就是從訊息傳遞研究出來的，而標靶治療相較於傳統化療與放療，更能提升療效並維持病人生活品質。
另3名新當選生命科學組的院士，包括：現任美國史丹佛大學遺傳學、生物學與化學教授丁燕萍（1974年生），專長涵蓋化學生物學、生物化學、合成生物學、分子與細胞生物學。
宋清華（1962年生）院士是現任美國康乃爾大學醫學院Betty Neuwirth Lee and Chilly幹細胞研究講座教授，同時是眼科、細胞與化學及發育生物學教授，專長包括眼科學、細胞生物學與神經科學。
孫太平（1958年生）院士為現任美國杜克大學生物系John Carlisle Kilgo傑出教授，專長為植物分子生物學與遺傳學。
▪巴威颱風逼分科測驗延後 志願登記、放榜也改動！全新試務時程看這
▪分科測驗首度因颱風延期 大學招聯會拍板：改13日、14日舉行
▪整理包／巴威颱風來襲！115分科測驗延2天 考場規定、衝刺總整理
▪免試入學放榜！基北區錄取率逾98% 建中、北一女等明星高中分數曝
▪學什麼才藝最受用？家長提問掀熱議 網推1項：長大變抗壓神器
▪分科測驗延期僅1天整備…學校「去拜拜了」 教團：決策太有自信
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。