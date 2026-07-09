4生科新院士全女性 陳瑞華：科學需跨領域打拚

中央研究院今天選出19名第35屆新科院士，4名生命科學組院士全是女性，陳瑞華是現任中研院化學研究所特聘研究員，她說，科學沒有界限，需跨領域合作一起打拚。

陳瑞華1961年生，她在記者會說，2026年是她回台灣建立實驗室第30年，也是加入中研院第20年，此時獲選院士對她有重大意義，這份榮譽屬於整個團隊，同時也特別感謝家人，尤其是先生長期給予自由與研究上的鼓勵。

陳瑞華說，今年有許多女性科學家當選院士，感到欣喜，她認為科學沒有界限，例如工程與生命科學間彼此相通，她與當選數理科學組院士的陳玉如就有很多合作，當前科學發展需不同專長整合，就像中研院院長陳建仁所說，成立國家隊一起打拚。

陳瑞華提到自身研究聚焦於蛋白質泛素化與訊息傳遞，她解釋，蛋白質泛素化主要就是探討細胞內各種現象背後的基礎分子機制，以癌症治療為例，蛋白質出現了不好的修飾，訊息傳遞就是找到可移除的路徑，標靶治療就是從訊息傳遞研究出來的，而標靶治療相較於傳統化療與放療，更能提升療效並維持病人生活品質。

另3名新當選生命科學組的院士，包括：現任美國史丹佛大學遺傳學、生物學與化學教授丁燕萍（1974年生），專長涵蓋化學生物學、生物化學、合成生物學、分子與細胞生物學。

宋清華（1962年生）院士是現任美國康乃爾大學醫學院Betty Neuwirth Lee and Chilly幹細胞研究講座教授，同時是眼科、細胞與化學及發育生物學教授，專長包括眼科學、細胞生物學與神經科學。

孫太平（1958年生）院士為現任美國杜克大學生物系John Carlisle Kilgo傑出教授，專長為植物分子生物學與遺傳學。