中研院第35屆院士今出爐 完整名單一次看
為期四天的中央研究院第36次院士會議9日落幕，會中選出19位第35屆新科院士，及三位2026年名譽院士。中研院統計，新科院士出爐後，院士總數增至302人，名譽院士增至18人。以下為完整名單。
數理科學組共五位：美國賓州州立大學傑出講座教授李文卿、美國加州大學柏克萊分校物理系教授李東海、中央研究院地球科學研究所特聘研究員兼所長馬國鳳、中央研究院化學研究所特聘研究員陳玉如、國立清華大學理學院榮譽講座教授趙蓮菊。
工程科學組共六位：台灣積體電路製造股份有限公司研究發展／技術發展資深副總經理吳顯揚、國立清華大學化工系／醫工所特聘講座教授、教育部終身國家講座教授宋信文、國立陽明交通大學材料科學與工程終身講座教授張翼、台達電子工業股份有限公司技術長郭大維、國立成功大學及淡江大學航空及太空工程學系兼任教授郭正山、美國田納西大學諾克斯維爾分校教授、Ivan Racheff卓越講座教授廖楷輝。
生命科學組共四位：美國史丹佛大學遺傳學、生物學和化學教授丁燕萍、美國康乃爾大學醫學院Betty Neuwirth Lee and Chilly幹細胞研究講座教授、眼科細胞與發育生物學教授宋青華、美國杜克大學生物學系John Carlisle Kilgo傑出教授孫太平、中央研究院生物化學研究所特聘研究員陳瑞華。
人文及社會科學組共四位：國立中央大學歷史研究所講座教授李孝悌、中央研究院法律學研究所特聘研究員李建良、中央研究院中國文哲研究所榮退特聘研究員李奭學、中央研究院歷史語言研究所兼任研究員黃寬重。
名譽院士共三位：美國麻省理工學院能源與氣候副校長、福特工程學教授王寧怡、美國麻州大學阿默斯特大學傑出教授張逸白、美國杜克大學文學教授暨Andrew W. Mellon人文學傑出教授周蕾。
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