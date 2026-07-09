中研院第35屆院士今出爐 完整名單一次看

中央研究院第35屆院士暨名譽院士名單揭曉，由陳建仁院長與院士會議四組召集人於今（9）日會後記者會中共同宣布選舉結果，共選出19位新科院士、3位名譽院士。其中女性院士8人、名譽院士均為女性，女性當選人數為歷年最多。中央研究院院士為終身名譽職，是我國最高學術榮譽，院士選舉是依照「中央研究院院士選舉辦法」進行相關程序，最後由全體院士在院士會議召開時投票產生，過程審慎嚴謹，歷經多次審查及詳細討論，才能獲此殊榮。

2026-07-09 15:20