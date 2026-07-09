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女性院士史上最多！中研院公布第35屆院士暨名譽院士 完整名單曝光

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中央研究員下午公布第35屆院士暨名譽院士選舉結果。新科院士李奭學（左起）、張翼、陳瑞華、李孝悌、黃寬重、陳玉如馬國鳳、李建良與吳顯揚等人合影。記者林澔一／攝影
中央研究員下午公布第35屆院士暨名譽院士選舉結果。新科院士李奭學（左起）、張翼、陳瑞華、李孝悌、黃寬重、陳玉如馬國鳳、李建良與吳顯揚等人合影。記者林澔一／攝影

中央研究院第35屆院士暨名譽院士名單揭曉，由陳建仁院長與院士會議四組召集人於今（9）日會後記者會中共同宣布選舉結果，共選出19位新科院士、3位名譽院士。其中女性院士8人、名譽院士均為女性，女性當選人數為歷年最多。中央研究院院士為終身名譽職，是我國最高學術榮譽，院士選舉是依照「中央研究院院士選舉辦法」進行相關程序，最後由全體院士在院士會議召開時投票產生，過程審慎嚴謹，歷經多次審查及詳細討論，才能獲此殊榮。

本屆新科院士分別為數理科學組5人、工程科學組6人、生命科學組4人、人文及社會科學組4人。最年輕的是生命科學組丁燕萍（女，52歲），最年長的是數理科學組李文卿（女，78歲）。

另也選出2026年名譽院士3位，分別頒予美國麻省理工學院的王寧怡，其於2023年當選美國藝術與科學院院士、2025年當選美國國家工程院院士，亦為歷屆最年輕的名譽院士（48歲）；美國麻州大學阿默斯特大學的張逸白，其於2025年當選美國國家科學院院士；以及美國杜克大學的周蕾，其於2016年當選美國藝術與科學學院院士。

中研院院士之選舉，依中央研究院組織法第六條之規定，由現任院士連署提名，或大學、研究機關主動提名，經由院士組成的「選舉籌備委員會」審查資格、院士會議「會前討論會」逐一討論後，送全體院士分組通信投同意票，並由本院評議會分組審查，以出席評議員過半數同意，決定院士候選人名單。最後提送院士會議，由各分組詳加審議候選人，並經全體院士綜合審查後，投票選出新科院士。

陳建仁表示，中研院現有院士283人，新科院士出爐後，院士陣容增至302人；名譽院士原為15人，亦增加至18人。本屆新科院士名單如下

數理科學組:李文卿、李東海、馬國鳳、陳玉如、趙蓮菊

工程科學組:吳顯揚、宋信文、張翼、郭大維、郭正山、廖楷輝

生命科學組:丁燕萍、宋青華、孫太平、陳瑞華

人文社科組:李孝悌、李建良、李奭學、黃寬重

名譽院士:王寧怡、張逸白、周蕾

中研院 院士 中央研究院

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