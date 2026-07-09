女力大爆發！中研院新院士名單出爐 生科組驚喜寫下「全女性」紀錄

中研院院士會議今天公布35屆院士暨名譽院士，共計19名新科院士、3名名譽院士。本屆女力大爆發，生命科學組新科院士清一色都是女性，數理科學組最高票得主也是女性。還有院士笑稱，以後院士選舉要「男性保障名額」。

中央研究院第34屆院士暨名譽院士名單揭曉，由中研院院長陳建仁與院士會議四組召集人於會後記者會中共同宣布選舉結果。中央研究院院士為終身名譽職，是我國最高學術榮譽。生命科學組 共四名院士:丁燕萍、宋青華、孫太平、陳瑞華，四名皆為女性。

中研院院士由現任院士連署提名，或大學、研究機關主動提名，經由院士組成的「選舉籌備委員會」審查資格、院士會議「會前討論會」逐一討論後，送全體院士分組通信投同意票，並由中研院評議會分組審查，以出席評議員過半數同意，決定院士候選人名單。最後提送院士會議，由各分組詳加審議候選人，並經全體院士綜合審查後，投票選出新科院士。

本屆女力崛起。除了生命科學組新科院士清一色都是女性，數理科學組最高票新科院士也是女性。據了解，生命科學組新科院士全都已婚，兼顧家庭和研究，寫下女性科學家的新紀錄。