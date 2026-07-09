基隆七堵名人私兒園虐童案20人受害 7月底完成安置、啟動心理輔導

基隆市七堵區名人私立幼兒園集體虐童案，約有20名幼兒受害，市府昨宣布廢止設立許可，今天記者會說明幼兒安置問題，市府秘書長謝孝昆表示，目前幼童已陸續轉到其他園所，約有30名仍留在目前的幼兒園，希望能在7月底前陸續安置完畢，針對幼童和家長已啟動心理輔導。

中、大班4名教育員情節嚴重均各裁罰40萬，另幼幼班2名教保員則裁罰6萬，情節雖較輕，仍有家長書面向市府陳情幼幼班處分過重。

謝孝昆今天說，市府基於保護兒少職責，第一時間調閱監視器，並送交外部調查委員檢視及基隆市教保違法事件認定委員會審議。經專家學者充分討論，認定教保人員確有不當對待情事，但考量情節尚非重大，依法分別裁處6萬元罰鍰，全案均依程序辦理。市府尊重家長透過連署表達支持教保人員，若當事人對處分不服，亦得循法定程序提起行政救濟，市府定全力維護程序完備。

謝孝昆說明家長最關切的「幼兒安置」與「輔導諮商」配套，市府團隊已全面啟動無縫照顧機制。在安置方面， 扣除大班畢業生，其餘58位幼兒之轉學安置已依意願順利完成57位，僅餘1位由教育處持續緊密聯繫協助。自7月起，部分幼兒已至新校報到；針對目前仍在原園上課的幼兒，教育處自8日起派駐退休園長及教保人員入校陪伴，保障停辦前的照顧品質。

在輔導方面，學生輔導諮商中心已展開專業的「一對一個別化輔導」。針對有需要的幼兒，預計進行12次諮商，並視適應狀況滾動式增加；同時提供家長專業支持諮詢，陪伴家庭安心度過轉銜期。

謝孝昆指出，市長謝國樑高度重視家長訴求，目前固定維持每周與家長面對面座談，至今已辦理5場。過去因考量交通，皆安排於堵北里民會堂，惟該會堂晚間長期有社區團體租借使用。市府為兼顧家長需求並維護社區公共空間的合理使用，決定調整座談地點。

自下周起，市長與家長座談會將改於百福國中校史室辦理。百福國中同樣鄰近社區、交通便利，且具備充足停車空間與完善場地條件，能提供家長更舒適、具隱私性的交流環境，讓座談更聚焦，也兼顧居民權益。