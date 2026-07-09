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教育經費修法公聽會登場 教團籲明定中央地方責任、業者憂偏鄉午餐衝擊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
立法院教委會今天舉行《教育經費編列與管理法》修法公聽會，聚焦財政收支劃分法修正後教育經費如何釐清。教育部次長張廖萬堅表示，教育部與教團立場一致，盼教育經費穩定成長，不受財劃法衝擊。記者董俞佳／攝影
立法院教委會今天舉行《教育經費編列與管理法》修法公聽會，聚焦財政收支劃分法修正後教育經費如何釐清。教育部次長張廖萬堅表示，教育部與教團立場一致，盼教育經費穩定成長，不受財劃法衝擊。記者董俞佳／攝影

立法院教育文化委員會今天舉行《教育經費編列與管理法》修法公聽會，聚焦財政收支劃分法修正後，中央與地方教育經費責任如何釐清。與會教育團體、學者及午餐供應團體均指出，地方財源雖增加，但若中央補助驟減、責任未明定，恐衝擊學校運作、偏鄉教育、特殊教育及學校午餐品質。

教育部政務次長張廖萬堅表示，財劃法修正後，中央稅入大幅減少，地方可運用財源提升，過去補助地方辦理教育自治事項的經費必須重新檢討。未來地方應依財政能力、學生結構、學校規模與城鄉條件，優先穩定國民教育；中央則持續關注跨縣市資源差異，針對偏鄉、原住民族地區、特殊教育、弱勢扶助及重大教育政策維持必要支援。

不過，教育團體憂心，若中央與地方分工不清，學校將成為制度調整下的壓力源。台灣教育產業工會監事葉明政表示，目前多個立委版本主張將教育經費法定下限由23%提高至24%，工會支持擴大教育經費，但更重要的是回到基本需求編列，不能讓學校為了維持日常運作，長期依賴競爭型計畫「找錢、搶錢」。

葉明政舉例，宜蘭縣日前傳出合理員額經費因中央補助減少而銳減，雖最後以專案方式補救，但學校仍擔心「今年有，不代表明年有」。他呼籲修法應明定中央最低編列基準與地方籌編責任，避免中央推給地方、地方又等待中央，讓教育政策陷入救急式處理。

台北教育大學副教授陳建志則指出，現行法律只規定各級政府教育經費總額不得低於前三年度決算歲入淨額平均值百分之23%，但未明定中央與地方比例。財劃法上路後，地方統籌分配款增加，中央與地方如何分擔，應建立透明、可預測的機制。他也提醒，學生減少不代表教育需求降低，少子化下每名學生所需投入的教育資源可能更高。

學校午餐也是公聽會焦點。中華民國餐飲食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，國產可溯源食材補助過去每年約38億元，由中央一般性補助款支持，涵蓋率已達99%；但今年起回歸地方負擔後，各縣市雖已納入預算，仍出現偏鄉補助、廚工津貼遭刪減或調整的情況。他指出，部分縣市已不再執行偏鄉「六道菜」政策，恐影響偏鄉午餐品質與供餐穩定。

張廖萬堅表示，教育部與教團立場一致，盼教育經費穩定成長，不受財劃法衝擊。他坦言中央預算調整壓力大，部分補助須回歸地方，造成銜接不便。教育部已函請地方回編，未來也擬將教師、家長、校長團體納入教育經費基準委員會，並研議中央地方責任分工。

財劃法 學校午餐

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