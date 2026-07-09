馬來西亞台灣高教展 印度裔學生讚課程規劃完善

全球科技人才競逐帶動留學需求，也讓台灣高等教育受到馬來西亞學子關注。2026年台灣高教展今天在巴生開幕，大批學生穿梭各大學攤位了解升學資訊；有印度裔學生表示，台灣大學課程規劃完善，未來會考慮赴台就讀。

今年馬來西亞台灣高等教育展以「我的未來@我做主」（Impian Ku Pilihan Ku）為主題，自7日起至21日巡迴馬來西亞各地舉行，涵蓋南馬寬柔中學古來分校、中馬巴生（Klang）、加影（Kajang）、芙蓉（Seremban）及吉隆坡（Kuala Lumpur）、北馬檳城（Penang），以及東馬砂拉越（Sarawak）與沙巴（Sabah）等地。

駐馬來西亞代表連玉蘋表示，全球正掀起人才競逐，從半導體先進製程、人工智慧（AI）、資料中心、量子運算到智慧應用等新興科技，都需要大量專業人才。台灣在半導體及資訊與通訊科技（ICT）產業擁有完整供應鏈與產業聚落，已成為全球科技產業的重要發展重鎮。

她指出，全球半導體、電子及電機等產業重要企業紛紛來台尋找供應鏈合作夥伴，凸顯台灣科技產業在國際間的重要地位。除資通訊產業外，台灣在智慧農業等領域也具備深厚實力，可望持續與馬來西亞深化人才培育及產業合作。

馬來西亞留台校友會聯合總會會長洪進興表示，大馬正全力推動經濟轉型與產業升級，朝高端製造、資料中心、數位經濟及現代農業發展，目前企業最迫切需要半導體、人工智慧及智慧農業等領域的專業人才。

他指出，馬來西亞國家半導體戰略設定2030年前培養6萬名工程師，但目前相關人才仍有明顯缺口；台灣完整的高教與產業體系，可望協助馬來西亞培養符合未來產業需求的人才。

洪進興認為，台灣高等教育展不只是升學展，更是為馬來西亞培育未來關鍵人才的重要平台。

德明財經科大國際交流中心招生副主任高富圭首度參觀馬來西亞台灣高教展，他指出，現場可觀察到學生主動詢問科系內容、未來就業方向及產業發展趨勢，反映馬來西亞學生選擇升學時，已愈來愈重視課程與未來職涯及產業需求的連結，這也是台灣高等教育的重要優勢。

印度裔學生哇麗（Logesvare）告訴中央社記者，這次是由學校安排參觀台灣高等教育展，希望進一步了解台灣的大專院校及課程內容，有助規劃未來升學方向。台灣大學的課程規劃相當完善，也容易理解，如果未來有興趣，會考慮到台灣就讀。

除巴生中華獨立中學外，巴生中華國民型華文中學及巴生光華國民型華文中學學生也在老師帶領下參觀台灣高等教育展。學生穿梭於各校攤位間，仔細翻閱招生資料，並主動向校方詢問課程內容及升學資訊，規劃未來升學方向。

有學生希望赴台攻讀設計、美妝等科系，也有人將醫學系列為未來升學目標，希望透過教育展尋找適合自己的科系及未來升學方向。