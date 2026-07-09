近3千名口衛系畢業生陷「有教育、無證照」困境 學界盼立法國考

目前全台有近3000名口腔衛生學系畢業人才，不過有了完整的教育制度，但是缺乏考試制度跟法律的保護。專家表示，現在這些學生的執業資格與牙科助理、護理師工作上要有那些區隔，如何執行業務不會違法，應明確訂定。

國外已設有口腔衛生師主要負責疾病預防、健康促進、口腔保健指導、衛教諮詢及臨床輔助等工作。

立法院衛生及環境衛生委員會今舉行口腔衛生人員法立法公聽會，樹人醫專口腔衛生學科助理教授林宜靜表示，新住民的家庭、小朋友及高齡長輩常會問如何讓口腔更健康，不過口腔衛生人才沒有實質身分，但是在執行相關衛教工作時，身分是什麼。牙科醫療輔助及衛生教育其實都是護理師的工作職責，若口腔衛生專業人員去做刷牙的指導跟口腔照顧說明時，有沒有違法的疑慮，或是現行的牙科助理會不會面臨威脅。

林宜靜說，為什麼需要口腔衛生人員法，第一是牙科輔助人力其實是一個灰色地帶，未來立法要怎樣去訂定與護理師各自的工作職責，需要明文列出；第二，台灣多間學校設有口腔衛生學科系，卻未有考試等制度讓這群人去履行職責，導致須多人才至承認台灣學歷且能參加國考的國家執業，相當可惜。

另超高齡社會影響，林宜靜表示，高齡者長輩的口腔照顧這件事情，到底誰來做？還有誰要給予專業的指引？這也是政府需要去仔細思考的。口腔衛生師制度並非要取代牙科助理或牙醫師，而是希望建立明確的專業分工，強化口腔疾病預防、健康促進及特殊族群照護，所有業務均須在牙醫師指示下執行。

林宜靜說，期待口腔衛生師制度建立後，不僅有助於牙科醫療團隊運作，也能將口腔照護資源延伸至社區、長照及全生命週期照護，提升全民口腔健康。

中華民國護理師護士公會全聯會理事李英芬表示，在超高齡社會中，口腔健康促進跟長期照顧需求，如果有需要培養專業人力的部分進行規畫跟立法，抱持尊重的態度。不過需要界定口腔衛生人員跟其他醫事人員的業務範圍，新制度不應影響現行醫療機構依法配置的護理人力及既有醫事人員工作權益。呼籲立法前應建立跨專業溝通機制，保障既有人員執業權益。

高雄市新時代長期照顧協會理事長陳雅光表示，隨著住宿型長照機構住民高齡化、失能程度加劇，口腔照護需求日益增加，但現場護理師與照服員人力長期不足，加上照服員、護理人員等業務繁雜、工作負擔重。

陳雅光支持口衛師提供口腔照護、口腔機能維護及健康促進等服務，將有助於分擔護理人員工作，也能讓長照住民獲得更完整的口腔照護，避免長輩因臥床無法自行清潔口腔，導致的牙周病、發炎反覆等問題。