「魔女宅急便」琪琪飛起來　「空中暗號」護安全

日本經典「魔女宅急便」音樂劇明天首演，劇組昨天進行關鍵「飛行技術彩排」與「著裝走位彩排」，大小「琪琪」輪番上陣挑戰高空飛行，更有「空中暗號」保護演員安全。

根據牛耳藝術今天發布新聞稿，大小琪琪上場挑戰高空飛行，飾演「小琪琪」的演員高木郁說，雙腳離地瞬間，心裡充滿驚訝與興奮：「哇！我真的飛起來了！那一刻我覺得自己彷彿真正化身成小琪琪，好想就這樣永遠飛下去。」

高木郁表示，在空中最難表現的情緒絕對是「悲傷」，只靠手臂很難做足悲傷張力，「我會格外注重眼神與聲音的搭配」，強調肢體動作，希望讓劇場裡不論坐哪個位置的觀眾都能深刻感受到。

日本飛行技術團隊分享，每次都要2名工作人員緊密配合，排練時特別避免繩索搖晃，也有「空中暗號」，琪琪飛行時原本是把掃帚夾在兩腿中間，如果在空中將掃帚往前移動到腳前，代表停止飛行，後台會立刻收到訊號，將燈光變暗，把人安全放下來。

高木郁說，曾為排練表現不夠理想而沮喪，但導演岸本功喜對她說，如果完美到沒細節要修正，就代表「妳沒有再進步的空間」，這句話給她很大勇氣繼續努力。

妝髮設計部分，為展現琪琪13歲一路成長「躍動感」，特別將髮尾往外捲、搭配招牌大蝴蝶結，而「小琪琪」採用更活潑雙馬尾設計；琪琪和媽媽都是魔女，髮色設定純黑色，與普通人、帶著咖啡色頭髮的「蜻蜓」形成細膩視覺對比。

真人版「魔女宅急便」音樂劇中文字幕、日文發音，7月10日到19日在台北國家戲劇院，7月24日到8月2日在台中國家歌劇院演出。