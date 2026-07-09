台灣深耕亞維儂20年成品牌 1800檔節目中宣傳拚人氣

台灣深耕外亞維儂藝術節20年，從新秀成長為有忠實觀眾的文化品牌。今年4個團隊獲選演出，除了登台、排練，還要上街快閃表演、拚宣傳，在1800檔節目中搶占觀眾目光。

外亞維儂藝術節（Festival Off Avignon）今年邁入60週年，於本月4日到25日舉行，約1780檔節目在全城超過140座劇院上演。

今年正好也是台灣參與外亞維儂藝術節20週年，獲選演出的4個台灣節目為君舞蹈劇場的「痕跡」、莊國鑫原住民舞蹈劇場的「∞－無限循環」、闖劇場的「春之祭」及種子舞團的「低著的世界」。

法國遊客柯琳（Corinne）趁本月3日開幕大遊行時，遍覽各國團體的街頭演出，並蒐集傳單文宣。她坦言，每年要在上千檔節目中做選擇，並非易事，「我大致上偏好舞蹈、音樂和歡笑，其他就憑運氣了」。

另一名法國遊客克里斯多夫（Christophe）靠的不是運氣，而是口碑。他連續多年欣賞台灣的節目，已把台灣兩字視為品質保證。

他接受中央社記者訪問時說：「原則上我們很信任台灣的節目策畫，所以每年都會選擇在絲品劇院（Théâtre La Condition des Soies）上演的節目。」絲品劇院長期與台灣合作，台灣表演團體年年安排在這裡演出。

駐法國台灣文化中心（巴文中心）主任陳宏星說，台灣參與外亞維儂藝術節20年來，累積非常多能量，首先在國際能見度上，台灣從一開始需要被介紹，到現在變成備受關注的亞洲夥伴。

其次是國際專業連結。陳宏星指出，台灣與很多藝術節、劇場建立了緊密合作關係，尤其外亞維儂藝術節是進入歐洲市場的跳板，以編舞家蔡博丞的「丞舞製作」（B.DANCE）為例，2016年在亞維儂演出「浮花」贏得一片好評後，成功在國際被看見。

陳宏星表示：「台灣作為一個文化品牌，已在表演藝術領域立足，這20年累積，都是在外亞維儂（藝術節）形成。」

台灣團體在亞維儂演出3週期間，每天除了固定演出場次，還要找時間上街宣傳，在令人眼花撩亂的各式節目之間吸引遊客注意力。

君舞蹈劇場編舞家暨藝術總監謝宜君表示，每天大概有兩次街頭宣傳，包括向遊客介紹作品，或趁晚間人潮較多時快閃表演，以及發放扇子等宣傳品，另外也會透過論壇、工作坊交流時廣結善緣。

謝宜君也認為台灣已在亞維儂扎根：「Taïwan inAvignon（台灣在亞維儂）這個品牌已經在（外）亞維儂藝術節打了蠻多年，所以其實只要秀出台灣，他們都會知道『哇，你們是來自台灣的團隊』，然後也會很願意進到劇場來看舞蹈。」

莊國鑫原住民舞蹈劇場曾於2019年、2023年來到亞維儂演出，已累積一些觀眾群，這次三訪亞維儂，早在台灣就事先發送電郵給曾經留下資料的觀眾，歡迎他們再來捧場。

闖劇場編舞家黃懷德在亞維儂演出「春之祭」，5名穿著戲曲、芭蕾等不同服裝扮相的舞者同台起舞。他說：「我們的宣傳策略其實很簡單，就是把服裝穿出去，基本上就和西方世界長得不一樣，我們就用這種文化特點去介紹自己。」

法國遊客伊夫（Yves）已在亞維儂看了5、6年的台灣節目，堪稱忠實支持者，他認為台灣的名號已在外亞維儂藝術節形成一個品牌。

他受訪時說：「我想台灣正以其創意和獨特性在藝術節留下印記，這是一個非常契合多元文化世界的模式，我覺得很棒，這是我特別欣賞的一點。」