解教師荒…科技師資 有望延伸至國中
師資荒嚴峻，如何穩定師資供需、推動行政減量，成為教育界關注焦點。有縣市教育局處長提議，教育部目前開放具六年以上科技業經驗者可到高中任教，建議將制度延伸至國中端。對此，教育部長鄭英耀表示，樂見其成，將進一步研議。
教育部師資培育及藝術教育司長武曉霞提到，近年公費生不論是招生或留任，都出現困難，教育部已啟動修法，希望建立更穩定且更具彈性的師資培育制度，預計七月卅一日公布修法內容。未來新招募的公費生，若未依規定服務滿三年，或在分發前因考上教師甄試而放棄公費資格，須償還一點五倍公費；反之，若已連續服務滿三年以上，則會依領取公費及服務年限，按比例減輕返還金額。
全國教育局（處）長會議昨第二天。新竹教育局長蔡淑貞表示，各縣市教育局長對於行政減量議題達成共識，認為行政減量不能只由學校承擔，應由中央、地方與學校共同推動，也建議中央提出「行政減量清單」，讓各縣市檢視哪些還可以再精簡，並透過ＡＩ系統平台、跨校合作，降低學校行政負擔。
對於近年來師資荒愈來愈嚴重，台中市教育局長蔣偉民則表示，有縣市建議可從高中階段開始培育師資人才，推動「三加四」培育模式，讓學生提早接觸教育領域，培養符合地方需求的教師人才。此外，教育部目前開放具六年以上科技業經驗者可到高中任教，也盼向下延伸到國中。
鄭英耀表示，近年許多培育出來的教師轉往科技業發展，現在制度設計，是回過頭讓有業界經驗的人回到校園任教。外界擔憂此舉會降低教師水準，其實是多慮了，因這些人才多具碩士以上學歷，並累積多年產業歷練，專業能力更豐富。對於教育局處長提出相關建議，樂見其成，將進一步研議。
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