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台灣4組兒童合唱團赴匈牙利參賽 橫掃大獎驚豔國際

中央社／ 布拉格8日專電

台灣4組兒童合唱團赴匈牙利參加「2026第5屆布達佩斯國際合唱慶典」，與來自全球20個國家、36支頂尖合唱團角逐，並橫掃多項大獎與最高榮譽，讓世界聽見台灣的多元文化與音樂實力。

4組台灣的兒童合唱團分別來自屏東、台南、高雄與台北，參加「2026第5屆布達佩斯國際合唱慶典」（5th Budapest International Choral Celebration），帶著家鄉的多元文化與紮實的音樂素養，在國際舞台為台灣爭光。

屏東「希望兒童合唱團」憑藉純淨動人的天籟之音與卓越的演唱技巧，在競爭激烈的「大獎賽」中脫穎而出，一口氣在「青年女聲組」、「民謠組」與「聖樂組」三項競賽中，榮獲大會最高榮譽Laurea SummaCum Laude，展現無可匹敵的歌唱實力。

而在「公開賽」中，台灣兒童合唱團同樣捷報連連。台南「右武衛兒童合唱團」一舉拿下青少同聲組、現代組、民謠組三項金獎，並榮獲青少同聲組與現代組的雙料冠軍；同時在大獎賽現代組中，勇奪最高榮譽Laurea Summa Cum Laude，表現亮眼。

此外，「私立復興實驗高中小學合唱團」榮獲兒童組金獎，並強勢奪下該組別冠軍；「高雄市兒童合唱團」分別斬獲民謠組金獎與兒童組銀獎的佳績。

駐匈牙利代表處表示，兒童合唱團除了屢創佳績，屏東希望兒童合唱團與台南右武衛兒童合唱團獲得主辦單位的特別邀請，登上布達佩斯藝術宮（Müpa）國家巴爾托克音樂廳，與來自世界各地的合唱團及交響樂團攜手，共同演出莫札特「安魂曲」。

此外，駐匈牙利代表處也特別安排右武衛兒童合唱團於充滿文藝復興風格的布達佩斯火車站東站大廳快閃演出，以悠揚歌聲演唱「台灣」，讓台灣的樂章迴盪在匈牙利重要交通樞紐，也展現文化交流與公共外交的軟實力。

駐匈牙利代表處表示，這次的豐碩成果不僅展現台灣新一代面對國際舞台的自信風采，更讓歌聲成為最動人的文化外交，為本屆合唱盛會留下精彩篇章。

匈牙利 屏東 布達佩斯

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