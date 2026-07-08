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防範校園毒品 季連成：全力支援建置唾液快篩機制
行政院政務委員季連成今天到教育部視察藥物濫用防制，宣示將協調各機關，全力支援教育部建置唾液快篩機制，防止依托咪酯（Etomidate）等新興毒品危害學子身心。
教育部今天發布新聞稿指出，季連成今天邀集法務部、內政部警政署及衛生福利部等相關部會代表，一同視察校園藥物濫用防制工作。
根據教育部轉述，季連成要求在尊重學校自主及兼顧師生權益的前提下，持續精進防制作為，包括加強校園周邊熱點巡邏、學校與警察機關校園安全支援協定等，提升校園反毒量能。
季連成指出，新興毒品防制是一項長期且持續性的工作，無法由教育體系獨力完成。行政院將協調相關機關，全力支援教育部建置唾液快篩機制、強化情資整合與毒品溯源查緝，並完善後續醫療戒治與輔導處遇，共同防止新興毒品危害青年學子身心健康。
教育部正在研修「各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點」，在確保學生及家長知情同意的前提下，規劃將「唾液快篩」納入篩檢替代方案，在現行的「尿液快篩」下多一項檢測工具，及早發現藥物濫用學生。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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