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走過伴夫抗病憂鬱 謝碧蓮捐台博館吉祥玉飾開展

中央社／ 台北8日電

統懋半導體公司董事謝碧蓮長年收藏玉石，在丈夫罹病之際，玉石帶領她走出憂鬱。台博館即日起推出謝碧蓮捐贈玉飾展，謝碧蓮希望，觀眾在看到這些玉時也能感到幸福與快樂。

「方寸福田—謝碧蓮女士捐贈吉祥玉飾特展」開幕記者會今天在國立台灣博物館舉行，台博館長陳登欽表示，博物館過往收受捐贈後要花時間研究、理解，謝碧蓮捐贈與以往不同的是，在捐贈前便委託學者進行近1年學術研究與詮釋，過程慎重，他代表台博館表達感謝。

謝碧蓮近年陸續捐贈台博館300多件文物，她早年與丈夫旅居美國，返台後就到國立故宮博物院擔任志工，對文物的理解更為深入。她今天分享，玉有很多種，她的收藏多為白色的軟玉，且特別喜歡吉祥玉片，玉在古代被視為可通天祭地的靈物，隨時代改變也有不同涵義，成為陪葬物、一般人也能配戴的飾品等。

玉之於謝碧蓮的人生也有不同意義，她回憶，她是在「來來來，來台大；去去去，去美國」那個年代到美國生活、1980年代回台灣，丈夫給她很大底氣，給她足夠的經濟支持讓她可以逛街、買東西，並蒐集這麼多物品。

「我要謝謝我的先生，因為他身體關係，他其實今天也應該在這裡。」謝碧蓮說，丈夫因為生病，現在不能說話也不能行動，這令她陷入憂鬱低潮之中，於是她開始整理她的玉器收藏，「當你看著你喜歡的東西，慢慢不愉快的東西就消失了，替代的是歡心與平靜的心情。」

謝碧蓮說，她當時就是看著這些玉、與玉說話，並在親朋好友與醫生協助下，漸漸走出來，「我爬起來了，我站在這裡。」對她來說，玉就是如此神奇，她也很希望當觀眾參觀這檔玉展時也能與她一樣，感受到滿滿的幸福與快樂。

展覽以玉石帶來的吉祥意涵為主軸展出多組玉飾，例如象徵「福疊不絕」的蝴蝶玉飾、結合磐、魚與蓮花元素象徵「年年有餘」的玉飾等，台博館也結合礦石館藏導入科學知識，帶領觀眾認識玉在現代礦物學中的分類。

「方寸福田—謝碧蓮女士捐贈吉祥玉飾特展」即日起在台博館本館展出至2027年1月3日。

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