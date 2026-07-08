校園行政減量 縣市教局提AI公文、流程自動化

教育局處長會議今天在新竹縣舉辦，縣市一同討論如何「行政減量」，提出以AI（人工智慧）協助公文分文、資料整理，並用科技工具協助新手，讓校園行政工作不再人人閃避。

今天的會議中，22縣市教育局處長分成3組討論行政減量議題，最後再挑代表報告，包括新竹縣教育局長蔡淑貞、新北市教育局長張明文都運用科技工具，將105分鐘的繁雜討論內容，迅速整理為幾張圖文並茂的投影片，現場示範AI應用能力。

蔡淑貞指出，過去公文都是層層轉發，AI工具可協助分文，桃園市施行下來，發現AI準確率極高，值得推廣到全國。另外包括數位學生證、數位學習平台、校安通報系統等，也可透過AI優化，減少人工作業時間。

中小學常找不到人兼任行政工作，蔡淑貞指出，可運用科技工具協助新手處理核銷、課程計畫、校安等業務。她並建議學校的總務工作，應由專職的公務人員承擔，而非找教師兼任，也可多所學校聯合聘用。

張明文也提到，過去要做4小時的會議紀錄，現在透過AI協助，30分鐘就能完成。他也建議建立教育行政AI共用平台，整合中央與地方資訊系統，使用同一個資料庫等。

今天會議中，教育部長鄭英耀與22縣市教育局處長共同簽署4大承諾，其中就包括要全盤衡酌學習節數、授課時數、學校規模及業務需求，提供適切教師員額，並彈性配置多元行政人力。

鄭英耀並與22縣市教育局處長約定，要積極導入AI與資訊工具，全面簡化作業流程。以「人力支持」與「科技賦能」雙軌並進，確保學校行政效能穩健運作。