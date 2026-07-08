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空總戰情廣場打造入口意象 8月迎文博會文化策展

中央社／ 台北8日電

空總台灣當代文化實驗場古蹟大樓修復完工，文化部今天表示，2026台灣文博會文化策展將在8月登場，除有5大展區展出於古蹟大樓，空總戰情廣場也將打造入口意象。

文化部昨天帶領媒體開箱歷經3年修復完工的空總台灣當代文化實驗場古蹟大樓，戰情廣場就位在古蹟大樓前，文化創意博覽會團隊已進駐布置入口意象「不要急，你做得很好」，將會以花磚與植物為元素打造為地景藝術，期望將土地從背景轉為發聲的主體。

文化部今天透過新聞稿表示，文博會文化策展年度主題以「第零位元」回應人工智慧（AI）快速發展下，人類對創造力本質的重新思考，開展出「時間、土地、行動、轉向、身體、身心」6個概念與5大展區的設計布局。

策展創意總監由陳怡潔擔任，並攜手彭雅倫藝文工作室、中間研究室、選選研、同心圓製作、明日製作所等跨域策劃，將創作者在腦中閃過的第一個「念頭」產出的台灣文化IP融入5大展區，以此象徵念頭如何成為影響世界的文化力量。

2026台灣文博會文化策展將於8月1日至31日在空總台灣當代文化實驗場古蹟大樓及戰情廣場展出。

文化部

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