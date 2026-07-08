教師荒怎解？教育局處長提建立AI共用平台行政減量、3+4培育公費師資

全國教育局處長會議一連2天在新竹舉行，今（8）日會議討論穩定師資供需、行政減量等議題，與會局處長表示，行政減量應由中央、地方與學校共同推動，建議中央提出行政減量清單，並透過AI、跨校合作降低行政負擔；在師資培育方面，則盼增加公費師資培育管道，如推動「3+4」培育模式。

新竹教育局長蔡淑貞表示，各縣市教育局長對於行政減量議題達成共識，認為行政減量不能只由學校承擔，應由中央、地方與學校共同推動，也建議中央提出「行政減量清單」，讓各縣市檢視哪些工作已經做到、哪些還可以再精簡，並透過AI系統平台、跨校合作，降低學校行政負擔。

蔡淑貞提到，目前「新進教師前3年不兼行政」仍有困難，因不少學校甚至需由代理、代課教師兼任行政職務，除非是5、60班以上的大型學校，行政人力比較充足，才比較有可能。未來仍需中央提供更多支持，補足行政人力，降低教師負荷，讓教師能專注教學。

新北市教育局長張明文說，應盤點學校行政人力缺口，透過約聘僱專責人力、減課機制等方式，降低教師行政負荷。他表示，各縣市都高度重視AI導入，未來可建立「AI共用平台」，匯集各地應用經驗，讓教育現場共同使用，同時也須兼顧資安與採購需求，才能真正達到減輕行政、提升效率的目標。

台中市教育局長蔣偉民說，吸引教師投入教育現場，除了培育人才，也須打造友善工作環境，包括校長關懷、教師表揚、降低班級人數、適度減課、提供法律扶助及心理諮商資源等，並透過行政減量降低教師負擔。

此外，蔣偉民建議中央增加公費師資生培育管道，並思考「在地培育、在地任用」的可能性。他提到公費師資生流失問題，有縣市建議加重違約處理，但他認為重點應是提高誘因，「讓他們願意來」，而非以懲罰為主；也有縣市提出，可從高中階段開始培育師資人才，推動「3+4」培育模式，讓學生提早接觸教育領域，培養符合地方需求的教師人力。

各縣市教育局（處）長討論行政減量、穩定師資供需等議題。記者柯美儀／攝影

各縣市教育局（處）長討論行政減量、穩定師資供需等議題。記者柯美儀／攝影