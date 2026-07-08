6年業界資歷可擔任高中專技教師 教部擬向下延伸

科技業吸走大量理工教師，教育部修法讓6年以上業界資歷人才加修8學分教育專業後，可擔任高中職的專技教師。縣市教育局處長建議向下延伸到國中，教育部長鄭英耀表態可討論。

台灣科技業人才需求眾多，導致許多理工科教師、師培生放棄教職，改到科學園區上班。教育部於民國114年修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」，新增「特殊科目」，涵蓋「羅致不易且待加強培育之一般科目」，也就是普通高中的物理、化學等課程，在一定條件下（例如有學士學位、修畢8教育學分等）也可適用此辦法，藉此吸納業界人才任教。

今天教育部在新竹縣召開115年度全國教育局處長會議，在分組討論階段，有縣市代表提出面對越來越嚴重的「教師荒」，建議將上述適用於高中的制度，進一步「向下延伸」到國中，吸引有業界經驗的人擔任教師。

鄭英耀表示，台灣教師的培育量大於需求量，但近因產業需求興旺，很多培育出來的教師，都跑到科技業去了。上述制度是回過頭來，讓這些有業界經驗的人回到學校貢獻經驗。

鄭英耀說，過去有教育團體擔心此舉會降低教師的水準，「其實是多慮了。」這些人才大部分都有碩士以上學歷，且經過多年產業洗禮，專業經驗更為豐富。對於縣市教育局處長的提議，他樂觀其成，後續會進一步研議。

另外，對於師資荒議題，教育部師資培育及藝術教育司長武曉霞補充，116年開始以師培公費碩士專班培育STEM（科學、技術、工程、數學）教師，首年提供60個名額，以2年完成培育並分發，包括新北市、台南市等16縣市都已預約了名額，未來會持續滾動修正。

武曉霞也提到，預計7月底完成修法，未來師資培育公費生畢業後，如果不願到偏鄉任教，須加重償還1.5倍公費（原本為賠償全部公費，沒加成），藉此強化公費生履約的責任。