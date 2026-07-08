快訊

紐約38層大樓驚傳坍塌風險！柱子嚴重彎曲畫面曝 當局急疏散封路

犯罪的執念！日本非法媒合海外器官移植 保釋期間再犯被捕

庫迪咖啡揚言打敗星巴克 卻在日本踢鐵板開不到10家店

聽新聞
0:00 / 0:00

6年業界資歷可擔任高中專技教師 教部擬向下延伸

中央社／ 新竹8日電

科技業吸走大量理工教師，教育部修法讓6年以上業界資歷人才加修8學分教育專業後，可擔任高中職的專技教師。縣市教育局處長建議向下延伸到國中，教育部長鄭英耀表態可討論。

台灣科技業人才需求眾多，導致許多理工科教師、師培生放棄教職，改到科學園區上班。教育部於民國114年修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」，新增「特殊科目」，涵蓋「羅致不易且待加強培育之一般科目」，也就是普通高中的物理、化學等課程，在一定條件下（例如有學士學位、修畢8教育學分等）也可適用此辦法，藉此吸納業界人才任教。

今天教育部在新竹縣召開115年度全國教育局處長會議，在分組討論階段，有縣市代表提出面對越來越嚴重的「教師荒」，建議將上述適用於高中的制度，進一步「向下延伸」到國中，吸引有業界經驗的人擔任教師。

鄭英耀表示，台灣教師的培育量大於需求量，但近因產業需求興旺，很多培育出來的教師，都跑到科技業去了。上述制度是回過頭來，讓這些有業界經驗的人回到學校貢獻經驗。

鄭英耀說，過去有教育團體擔心此舉會降低教師的水準，「其實是多慮了。」這些人才大部分都有碩士以上學歷，且經過多年產業洗禮，專業經驗更為豐富。對於縣市教育局處長的提議，他樂觀其成，後續會進一步研議。

另外，對於師資荒議題，教育部師資培育及藝術教育司長武曉霞補充，116年開始以師培公費碩士專班培育STEM（科學、技術、工程、數學）教師，首年提供60個名額，以2年完成培育並分發，包括新北市、台南市等16縣市都已預約了名額，未來會持續滾動修正。

武曉霞也提到，預計7月底完成修法，未來師資培育公費生畢業後，如果不願到偏鄉任教，須加重償還1.5倍公費（原本為賠償全部公費，沒加成），藉此強化公費生履約的責任。

教育部 鄭英耀

延伸閱讀

教師荒未解！ 鄭英耀：教育部負責培育師資、地方要更用心攬才

校園濫訴問題 鄭英耀：從4方向改善

都會區聘任代理教師困難 要求放寬再聘次數限制

全國教育局處長會議 第一線籲教師情緒要先被接住

相關新聞

教師荒怎解？教育局處長提行政減量清單、3+4培育公費師資

全國教育局處長會議一連2天在新竹舉行，今（8）日會議討論穩定師資供需、行政減量等議題，與會局處長表示，行政減量應由中央、地方與學校共同推動，建議中央提出行政減量清單，並透過AI、跨校合作降低行政負擔；在師資培育方面，則盼增加公費師資培育管道，如推動「3+4」培育模式。

AI無法取代的「第一個念頭」 台灣文博會「第零位元」登陸空總迎戰

2026台灣文博會文化策展將於8月1日至31日在空總臺灣當代文化實驗場古蹟大樓及戰情廣場展出。文化部表示，在人類文明正加速沒入數位洪流之際，文化策展年度主題以「第零位元」回應人工智慧（AI）快速發展下，人類對創造力本質的重新思考，開展出「時間、土地、行動、轉向、身體、身心」6個概念與5大展區的設計布局。

集體虐童情節重大！基隆七堵「名人」幼兒園市府宣布撤照

基隆市七堵區私立名人幼兒園集體教保員虐童案，負責人林賢章、劉姓園長及4名教保員昨移送法辦，10到20萬不等交保，市府昨召開認定委員會，今公布第二階段行政調查結果，認定有集體不當對待行為，違反「教保服務人員條例」，因違法情節重大，宣布正式廢止該園的設立許可。

高虹安宣布竹市公幼延長照顧 寒暑假加托服務鐘點費調升

為支持雙薪家庭、減輕家長育兒負擔，新竹市長高虹安今宣布，新竹市自115學年度第1學期起率全國之先調升公立幼兒園平日課後延長照顧服務及寒暑假加托服務教保服務人員鐘點費，由現行每小時400元提高至480元，成為全台第一個調高鐘點費的縣市，透過實質提升待遇，鼓勵第一線教保服務人員投入延長照顧工作，同時穩定教保人力、提升公共教保服務品質。

台灣青農赴大馬推食農教育 「田間黑三寶」打頭陣

馬來西亞積極提升糧食安全與發展智慧農業，台灣青農交流團也深入大馬農業鄉鎮，分享食農教育，並特別推廣「田間黑三寶」有機農法...

一人一班／小學6年沒同學 偏鄉孩獨享畢典榮耀與孤單

偏鄉學校頻現「一人畢業」奇景，學童雖享專屬「家教」般關注，卻深受缺乏同儕之苦。為落實教育公平，學校除推行「跨齡／跨年級教學」，更結合「數位科技」與「AI學習」打破時空限制。這場科技與教育的溫暖變革，如何扭轉偏鄉學童的成長困境？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。