客庄老屋再生計畫啟動 古秀妃盼重現童年美好記憶

客家委員會今天舉辦「客庄老屋再生示範輔導計畫」首場政策說明會暨記者會，客委會主委古秀妃表示，盼透過這樣的計畫，重現孩子們在客庄老屋前玩耍的美好記憶。

活動在台北「台灣當代文化實驗場」舉行，古秀妃致詞表示，這次計畫的2大核心，一是照顧住在老屋裡的人，讓老屋修繕不只是保存建築本體，也能讓住在裡面的人有好一點的生活品質；二是因應修復匠師斷層的危機，思考技術傳承的配套做法。

古秀妃提到，老屋修復牽涉許多細緻的傳統工法，但過去在公部門發包制度下，使得很多工法被迫簡化，修復品質因此打了折扣。她表示，隨著匠師傅明光過世，技術出現斷層，匠師愈來愈難找，如何在既有文資保存體系之外找到方法解決，是必須思考的課題。

古秀妃表示，修復人才的養成無法速成，必須靠「一次又一次的累積」才能練就，期待本計畫能有示範作用，「未來申請修繕的屋主，也要同意『以修代訓』的情況，老師傅會帶著學生來一起協作，這裡要成為教學現場。」

計畫主持人蕭定雄致詞表示，這項計畫與一般老屋修繕最大的不同，在於「它並不是屬於單一建築的需求」，團隊關心的是與客庄聚落相關的脈絡。

蕭定雄強調，計畫同樣重視老屋修繕後的持續使用，「房子修好就不能再空著」，因此會與屋主討論修好後想做的用途，但不一定要開成博物館，或經營咖啡廳，團隊會協助媒合屋主想要投入的專業人士。

蕭定雄表示，希望能如古秀妃主委提到的，重現過去孩子們在客庄裡玩耍的場景，「能夠讓老屋回到生活，是我們最關心的事情」。

客委會預計自今年9月起招募學員，凡有意願傳習傳統修繕技藝之民眾均可報名申請，與匠師共同投入老屋修繕現場。