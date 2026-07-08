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高虹安宣布竹市公幼延長照顧 寒暑假加托服務鐘點費調升

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安今宣布，竹市公幼延長照顧暨寒暑假加托服務鐘點費調升至480元。聯合報系資料照
新竹市長高虹安今宣布，竹市公幼延長照顧暨寒暑假加托服務鐘點費調升至480元。聯合報系資料照

為支持雙薪家庭、減輕家長育兒負擔，新竹市長高虹安今宣布，新竹市自115學年度第1學期起率全國之先調升公立幼兒園平日課後延長照顧服務及寒暑假加托服務教保服務人員鐘點費，由現行每小時400元提高至480元，成為全台第一個調高鐘點費的縣市，透過實質提升待遇，鼓勵第一線教保服務人員投入延長照顧工作，同時穩定教保人力、提升公共教保服務品質。

高虹安指出，市府長期重視家庭育兒需求，持續建構完善的公共托育支持系統。竹市公立幼兒園於114學年度第2學期平日延長照顧服務開辦率已達100%，寒暑假期間除重大校園工程等不可抗力因素外，各園所也積極配合辦理加托服務，提供家長穩定、安心且便利的托育支持，協助家長兼顧工作與家庭照顧。

高虹安說，市府除積極推動0至6歲市府養政策外，亦長期關注家庭育兒需求，透過中央與地方共同挹注資源，推動延長照顧服務定額收費制度，減輕家長育兒負擔。家長平日申請課後延長照顧服務，每月僅需負擔1540元；寒、暑假期間則每月收費2000元。竹市近一年投入延長照顧服務暨寒暑假加托服務經費約2500萬元，累計受益幼生3500人次，展現市府持續完善育兒支持體系、打造友善育兒環境的具體成果。

高虹安補充，為持續照顧弱勢家庭，凡符合資格的經濟弱勢幼兒，延長照顧服務費用全額補助、免繳費；另針對身心障礙幼兒照顧需求，園所招收3名以下身心障礙幼兒，即可申請增置1名教師助理員，每增加2名幼兒再增置1名教師助理員，透過人力支持，協助園所提供更完善且適切的照顧服務。

高虹安說，照顧孩子是城市最重要的投資。未來市府將持續攜手中央推動優質平價教保服務，兼顧家長需求、幼兒照顧及教保服務人員權益，打造「安心生、放心養、快樂學」的友善育兒城市，讓每個家庭都能感受到市府對安心托育與教保品質的重視與支持。

竹市公幼延長照顧暨寒暑假加托服務鐘點費，將調升至480元。圖／新竹市政府提供
竹市公幼延長照顧暨寒暑假加托服務鐘點費，將調升至480元。圖／新竹市政府提供

高虹安 新竹 幼兒園

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