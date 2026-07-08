都會區聘任代理教師困難 要求放寬再聘次數限制
受少子女化及產業趨勢影響，都會區聘任代理、代課教師出現困難。今天的全國教育局處長會議上，北市、桃市聯合提案，呼籲放寬再聘次數限制，教育部則傾向引導釋出正式職缺。
教育部今天在新竹縣召開115年度全國教育局處長會議，台北市教育局、桃園市教育局聯合提案，呼籲修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法（以下簡稱聘任辦法）」第4條，放寬聘任3個月以上經公開甄選的代理、代課教師的再聘次數限制。
提案指出，聘任辦法規定，再聘以最多2次為限，只有在發生災害、傳染病時，可報主管機關核准後突破2次限制。
然而近年出現教師荒現象，不僅是偏遠地區難找到教師，都會區要找到合適的代理、代課教師也越來越困難。
台北、桃園提案認為，代理教師甄聘不易，教學行政工作繁重，導致人才流動頻繁，再聘制度能讓學校留下優秀人才。建議修法放寬再聘限制，或是增列不受2次限制的特殊情形，保留聘任彈性，增加教學現場的穩定性，維護學生受教權。
教育部的書面回應指出，現行政策是希望地方政府降低員額控留比率，以招募正式教師為優先。目前對於偏遠地區學校，已適度放寬再聘次數，兼顧教學需求與制度彈性。
教育部表示，將持續追蹤各地區師資聘任狀況，適時檢討聘任辦法相關規定。同時建議地方政府強化教師留任機制，例如讓代理教師在正式教師甄選時加分、強化學校行政支援體系、提升教學環境友善度等，為學校留下人才。
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