聽新聞
0:00 / 0:00
兒少權法草案納精神暴力 縣市教育局要求列舉樣態
兒童及少年權益保障法修正草案第72條將精神暴力等納入，今天教育局處長會議上，多縣市聯合提案，認為草案概念過於抽象，要求列舉具體違法樣態，否則將衝擊師生關係。
衛生福利部提出的「兒少權法」修正草案中，第72條將「身體暴力」、「精神暴力」與「不當對待」納入禁止條款，藉此與聯合國「兒童權利公約」精神接軌，積極保護兒少。然而草案公布後爭議不斷，尤其是教師團體普遍認為草案將加重教師和學校責任，恐進一步導致「濫訴」和教師消極自保的「防禦性教學」。
今天在新竹縣舉辦的115年度全國教育局處長會議，台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、竹縣、彰化、南投、屏東、澎湖等教育局處聯合提案，認為第72條概念過於抽象，恐導致教育現場對一般管教、輔導或師生互動產生過度疑慮。
另外，草案第72條刪除「剝奪或妨礙兒童及少年接受國民教育之機會」，縣市擔心會在家長失能、疏忽照顧、甚至惡意阻礙就學時，教育機關會面臨法源依據弱化、處置強制力不足的問題。
教育部國民及學前教育署目前提供的書面回應指出，已於衛福部今年5月、6月召開的公聽會中，多次表達地方政府和教育現場的憂心。教育部並於今年6月發函，將相關研修建議函覆衛福部，希望能納入後續修法參採。
【編輯推薦】
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。