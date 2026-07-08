聯合報寫作教室／作文不是旅遊書

聯合報／ 寫作教室講師黃子芸／撰寫

「今年暑假，我們全家去義大利玩。我們去了米蘭，看到一座很大、很壯觀的教堂，大家都在拍照，我也覺得很高興。」很多旅遊作文，大概都是這樣開始的。為了擺脫這種平淡，有些同學會試著翻閱旅遊書、背誦華麗的形容詞。於是，句子變成了這樣：

「巍峨的教堂矗立在廣場中央，尖尖的塔頂直指天際。」有畫面感嗎？是的。視覺摹寫加上轉化等修辭，讓這幢建築躍然紙上。然而，這樣的句子只能告訴我們教堂的外觀，只要從網路、旅遊書或明信片上看過，多數人都能描寫出它的大致模樣。

那麼，同樣描寫米蘭大教堂，如果把焦點從教堂移回自己，文字又會有什麼不同？

「站在廣場上一群癡肥的鴿子間，我一邊仰高脖頸、一邊後退，試圖將這座龐然巨物收入眼簾。午後的陽光正好落在教堂背後，眼前一圈神聖到發白的光暈幾乎迷住了我的眼。」這是我第一次出國、第一次見到米蘭大教堂。

「朋友小跑步地衝向前，拿起手機調整廣角鏡頭，一邊拍照、一邊驚呼。而我半倚在廣場邊的長椅上，揮手驅趕湊近的吉普賽攤販，享受著難得的暖陽。瞇著眼，看著朋友與廣場上鴿子都成了壯麗建築的前景。」這是我在歐洲生活後，第N次陪著初訪的友人來到同一個地方。

同樣的地點、同一座教堂，來了無數次的我，看見了它的千萬種樣貌。第一次見它，為它的宏偉而失語；第二次見它，為它每一處精細雕刻、每一片彩繪玻璃窗而沉醉；......第N次見它，是遊客清澈眼眸中的倒影。它真的長得不一樣嗎？大抵不是的，不一樣的是看它的人。

很多同學喜歡用旅遊經驗當作寫作素材，不管是米蘭大教堂、東京鐵塔還是台南赤崁樓，它們都有著固定的樣貌、數代傳承的文化歷史，也有無數照片可供查閱；但炫目的陽光、興奮的驚呼，以及懶洋洋曬太陽的心情，只有身歷其境的人才能寫下。

更有趣的是，即使站在同一個地方，每個人看到的景色也不盡相同。有人看到建築、有人看到陽光、有人看到歷史、有人看到人群。這些被「選擇」留下的細節，不僅是景色的紀錄，也悄悄透露著作者的心境。

我的寫作課常有這樣的比喻：記敘文就是把作者的眼睛借給讀者，帶領他們親臨現場，用新的角度看世界。當你把那些只有自己注意到的細節寫下來時，讀者讀到的就不再只是景點介紹，而是一段獨一無二的旅程。畢竟，記敘文從來不是旅遊書。

義大利 米蘭

延伸閱讀

【心流時光】屈志強／從黑膠到串流

【海天遊蹤】方秋停／威尼斯的雨

【2026第六屆台灣房屋親情文學獎‧佳作】丹溫昂／講台語嗎？

沒必要去？遊客嫌東京「根本像西門町」一票人搖頭：住日本都不敢說

相關新聞

聯合報寫作教室／作文不是旅遊書

「今年暑假，我們全家去義大利玩。我們去了米蘭，看到一座很大、很壯觀的教堂，大家都在拍照，我也覺得很高興。」很多旅遊作文，大概都是這樣開始的。為了擺脫這種平淡，有些同學會試著翻閱旅遊書、背誦華麗的形容詞。於是，句子變成了這樣：

免試放榜！中一中門檻略降 竹科實中增額錄取

高中免試入學昨放榜，其中台中一中最低錄取分數為九十四點，較去年略降，雄女則因高分考生分流，錄取門檻四Ａ一Ｂ。竹苗區最強高中仍是新竹科學園區實驗高中，今年錄取分數為五Ａ＋＋、作文五級分，增額錄取約卅人。專家分析，今年高分群並未擴大，且錄取分數會因社區高中直升名額或私校獎學金而受影響。

高中放榜免試入學 招生缺額近3.4萬

高中職免試入學昨放榜，今年總計有十二萬六二○人報考，錄取十一萬九六六四人，錄取率達百分之九十九點二一，招生缺額近三點四萬個，仍有九五六人落榜。國中校長表示，少子化、招生結構與學生選校行為改變，正重塑高中職教育版圖，面對缺額常態化，教育應從挑選與淘汰學生，轉向為成就每一位學生。

AI進教室 教師創「數學神曲」幫背公式

ＡＩ熱潮下，愈來愈多學生仰賴ＡＩ，怎麼樣正確引導學生使用ＡＩ，成了現在不少教師的難題。宜蘭縣中山國小教師林穎俊表示，最大的困難包括必須持續追蹤各種ＡＩ工具的更新，了解哪些工具適合教學、哪些不適合，同時還要思考如何把ＡＩ融入課程，而非取代學生學習。

打造管理競爭力雙引擎 臺大進修推廣學院兩大管理課程招生中

面對數位轉型、AI浪潮與全球市場快速變動，企業對管理人才的要求已不再只是專業能力，更需要兼具策略思維、跨域整合與領導決策能力。為協助不同職涯階段的管理人才持續精進，國立臺灣大學進修推廣學院推出兩大管理課程─「管理碩士學分班」與「精鍊高階管理與實務研習班」，分別針對希望建立管理知識的在職人士，以及需要提升決策高度的中高階主管設計，提供系統化且兼具理論與實務的學習方案，協助職場菁英持續提升競爭力。 管理碩士學分班　打造完整管理知識體系 開辦多年的「管理碩士學分班」延續臺大EMBA優質師資陣容，以理論與實務並重為特色，提供具備報考碩士資格並具兩年以上工作經驗的專業人士進修平臺。課程涵蓋財務管理、行銷管理、策略管理、組織行為、平臺策略與數位經營等核心管理知識，同時規劃AI、生醫、金融及創業創新等特色選修課程，協助學員掌握產業趨勢與數位經營新思維。 為因應在職人士需求，課程提供實體課程與網路課程兩種修課方式，學員可依個人時間彈性安排學習。完成24學分（含4門必修）即可結業，最長修業期限四年，兼顧工作與進修。 除了課堂學習外，學員亦可參與校園講座、班級活動、校園馬拉松、全校運動會及各式社

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。