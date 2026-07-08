AI進教室 教師創「數學神曲」幫背公式

聯合報／ 記者柯美儀／新竹報導

ＡＩ熱潮下，愈來愈多學生仰賴ＡＩ，怎麼樣正確引導學生使用ＡＩ，成了現在不少教師的難題。宜蘭縣中山國小教師林穎俊表示，最大的困難包括必須持續追蹤各種ＡＩ工具的更新，了解哪些工具適合教學、哪些不適合，同時還要思考如何把ＡＩ融入課程，而非取代學生學習。

昨全國教育局處長會議上，規畫「學校課程導入ＡＩ分享」專題，邀請高中及國中小教師分享經驗。林穎俊表示，目前教育現場仍在摸索，加上教師本身工作繁重，未必有足夠時間持續研究ＡＩ。自己是因任教資訊課程、教材彈性較大，較有空間與其他領域教師合作，先在資訊課帶領學生熟悉ＡＩ工具，再延伸到其他學科進行跨域應用。

嘉義市民生國中教師蔡邦居分享，過去要求學生背誦乘法公式，隔天仍容易忘記，因此利用ＡＩ創作「數學神曲」，學生反而會因為反覆聆聽，不知不覺就記住內容，甚至主動表示「老師不要再播了，我已經會了。」而目前這套方式已能應用在數學、英文、歷史、地理、公民等科目。

蔡邦居提到，現在學生遇到不懂的問題，多了一位廿四小時都能請教的ＡＩ助教，但也提醒學生不能完全相信ＡＩ答案。應作為輔助學習工具，最終仍須教師引導與學生自主思考，才能真正提升學習成效。

教師 宜蘭縣 教育

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