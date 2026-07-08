高中放榜免試入學 招生缺額近3.4萬

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導
高中職免試入學昨放榜，今年錄取率達百分之九十九點二一，招生缺額近三點四萬個。示意圖、非當事人。聯合報系資料照
高中職免試入學昨放榜，今年錄取率達百分之九十九點二一，招生缺額近三點四萬個。示意圖、非當事人。聯合報系資料照

高中職免試入學放榜，今年總計有十二萬六二○人報考，錄取十一萬九六六四人，錄取率達百分之九十九點二一，招生缺額近三點四萬個，仍有九五六人落榜。國中校長表示，少子化、招生結構與學生選校行為改變，正重塑高中職教育版圖，面對缺額常態化，教育應從挑選與淘汰學生，轉向為成就每一位學生。

今年免試入學招生簡章提列總名額十八萬四四五九名，扣除完全免試入學、直升入學、優先免試入學等管道錄取與回流名額，實際招生總名額為十五萬三五九五名，共錄取十一萬九六六四人，仍有三萬三九三一個缺額。

根據教育部統計，全國平均錄取率為百分之九十九點二一，但仍有九五六人落榜，以基北區四四六人未錄取最多。全國十五個就學區，花蓮區、澎湖區錄取率均達百分之百；其次為屏東區百分之九十九點九二，再其次是竹苗區九十九點八二；錄取率最低的三區則為彰化區百分之九十八點四三、基北區百分之九十八點五八，以及嘉義區的百分之九十八點六七。

特色招生考試分發入學昨也同步放榜，教育部表示，今年有基北區、桃連區及嘉義區等三區辦理，七校總招生名額二百名，有三○一人報名，錄取一二○名，總錄取率百分之卅九點八七。

新北市福和國中校長陳君武分析，基北區未錄取人數最多，主要仍是報名規模大的「母數效應」，實際錄取率仍超過九成八；但值得關注的是，部分學生志願過度集中熱門學校，或選填校數偏少，也有人寧可轉向私校獨招、續招，導致未錄取人數偏高；相較其他就學區，基北區熱門高中競爭更集中，也拉低整體錄取率。

陳君武表示，近年免試入學動輒三、四萬個招生缺額，已成少子化下難以逆轉的招生常態，當「人人有校讀」成為常態，高中職未來真正的競爭將回歸辦學本質。特色課程、教師專業、跨域與雙語國際教育、自主學習指導及精緻照顧能力，都將成為學校存續關鍵；若想吸引生源，也不能只靠硬體更新，更須在ＡＩ科技教育、跨域探究及精準職涯探索上建立難以取代的辦學品牌。

全國中等學校教育產業工會理事長史美奐表示，隨著少子化持續加劇，招生缺額只會愈來愈多；若各校仍沿用過去招生規模，缺額勢必持續放大。面對生源減少，應加速調降班級人數，以每班約廿人為目標，推動精緻化教學；而特教生安置應提高班級人數折抵幅度，減輕教師負擔也提升教學品質。

免試入學 放榜 校長

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