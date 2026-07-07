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蔣萬安主持北市童軍大露營閉幕 期勉童軍成為改變社會正向力量

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
台北市第11屆童軍大露營今天閉幕 ，身為童軍家長的台北市長蔣萬安與童軍伙伴熱情共舞。記者高凌雲／攝影
台北市第11屆童軍大露營今天閉幕 ，身為童軍家長的台北市長蔣萬安與童軍伙伴熱情共舞。記者高凌雲／攝影

台北市第11屆童軍大露營今天舉行閉幕典禮，台北市長蔣萬安勉勵所有童軍夥伴，持續保持探索未知的勇氣，面對困難的韌性，以及服務社會的熱忱，將童軍日行一善精神，落實日常生活。今晚的閉幕不是結束，而是另一段成長旅程的開始，期許每位青年都能帶著此次活動累積的勇氣、友誼與責任感，成為改變社會的正向力量。

蔣萬安身為童軍家長，他說，童軍教育最珍貴的價值，不只是技能學習，更在於培養責任感，合作精神，領導能力及服務熱忱，這些都是未來社會不可或缺的核心素養，是台北市教育政策重視的重要方向。

這次台北市童軍大露營是由台北市政府教育局主辦，台北市童軍會及台北市女童軍會共同承辦。活動以「童軍永續 飛躍未來」為主題，有台北市、新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣及連江縣等地約1800名童軍夥伴、服務員及工作團隊共同參與，展現跨縣市童軍交流與青少年教育的豐碩成果。

這次大露營以「城市大富翁」為活動主軸，突破傳統露營模式，將台北市打造為大型戶外學習場域，結合士林官邸、美崙公園及科技中心等城市空間，規畫城市探巡、探索體驗、創新科技、樂活技能、文化傳承、環境永續、地球部落及多元興趣等八大模組課程。

童軍夥伴透過定向探索、攀樹挑戰、生態觀察、AI科技體驗及服務學習等多元任務，在城市與自然交織的情境，學習觀察環境，解決問題與團隊合作。每一次任務挑戰，不只是闖關，更是培養韌性、創造力與行動力的過程。

一大亮點的模組活動，是由打開台北( Open House Taipei )設計的城市探巡 x 水環境永續模組，透過台北水圳、寶藏巖與城市水環境走讀，培養童軍從地景閱讀歷史、從工程理解社會、從環境思考未來的能力，再進一步思考公共建設與社會發展，提出青年對台北城市的永續發展提案。

教育局表示，這次活動將永續發展（SDGs）目標、環境教育、科技探索及公民行動融入童軍課程，引導青少年從生活理解永續議題，透過實際行動落實服務精神。正體現童軍教育「做中學、學中做」的核心價值。

教育局指出，未來將持續推動童軍教育及多元戶外學習活動，透過更豐富教育方式，提供學生探索自我、連結社會與接軌未來的機會，培育兼具品格力、行動力與國際視野的新世代公民。

蔣萬安 露營 台北市

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