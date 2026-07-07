校園濫訴問題 鄭英耀：從4方向改善

立法院要求檢討校事會議制度，減少校園濫訴。教育部長鄭英耀今天表示，會從教師支持機制等4方向改善。他也說，校事會議已於今年修法，但外界表達相關疑慮時，仍存在資訊落差。

教育部今天在新竹召開115年度全國教育局處長會議，會後部長鄭英耀、國民及學前教育署長彭富源接受媒體聯訪，對校園濫訴議題發表最新看法。

彭富源表示，鄭英耀曾向立法院教育及文化委員會承諾，7月15日前會提出新的報告，目前也正以這個日期做努力。會朝4個方向改善，包括研擬提供涉案教師法律支持，目前已和地方政府討論，共同建置相關系統。

其他3個方向包括盡快與勞動部協調，編制教育領域的職安指引；訂定協助教師的班級經營、輔導管教措施；以及強化家庭教育。

鄭英耀隨後補充，近來觀察媒體或是相關團體對校事會議議題的反應，存在一些資訊落差。社會大眾許多的擔憂或是提出的案例，都是發生在校事會議修法前。

鄭英耀指出，今年1月校事會議修法包括取消匿名檢舉機制、大小案分流等，外界或教師可能還是不清楚。他會利用今、明兩天的全國教育局處長會議，收集各縣市的意見，並共同討論如何讓第一線教師瞭解1月修法後的改變。

鄭英耀強調，校事會議機制是為處理不適任教師，維護學生受教權的原則不會改變。但也不該讓認真的老師，因為些微的言語或班級經營上的疏漏，就被送進校事會議，被迫承受調查的困擾。