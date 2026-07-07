校園濫訴問題 鄭英耀：從4方向改善

立法院要求檢討校事會議制度，減少校園濫訴。教育部長鄭英耀今天表示，會從教師支持機制等4方向改善。他也說，校事會議已於今年修法，但外界表達相關疑慮時，仍存在資訊落差。
教育部今天在新竹召開115年度全國教育局處長會議，會後部長鄭英耀、國民及學前教育署長彭富源接受媒體聯訪，對校園濫訴議題發表最新看法。
彭富源表示，鄭英耀曾向立法院教育及文化委員會承諾，7月15日前會提出新的報告，目前也正以這個日期做努力。會朝4個方向改善，包括研擬提供涉案教師法律支持，目前已和地方政府討論，共同建置相關系統。
其他3個方向包括盡快與勞動部協調，編制教育領域的職安指引；訂定協助教師的班級經營、輔導管教措施；以及強化家庭教育。
鄭英耀隨後補充，近來觀察媒體或是相關團體對校事會議議題的反應，存在一些資訊落差。社會大眾許多的擔憂或是提出的案例，都是發生在校事會議修法前。
鄭英耀指出，今年1月校事會議修法包括取消匿名檢舉機制、大小案分流等，外界或教師可能還是不清楚。他會利用今、明兩天的全國教育局處長會議，收集各縣市的意見，並共同討論如何讓第一線教師瞭解1月修法後的改變。
鄭英耀強調，校事會議機制是為處理不適任教師，維護學生受教權的原則不會改變。但也不該讓認真的老師，因為些微的言語或班級經營上的疏漏，就被送進校事會議，被迫承受調查的困擾。
放暑假了，都會孩子參加各類營隊或海內外旅遊，偏鄉孩子除了參與學校營隊外，大部分時間皆陷入乏人陪伴的長假空窗。兒福聯盟昨開記者會指出，偏鄉兒少平均每周上網時間飆破廿小時，比都會孩子高出近一倍，而缺乏把關的網路環境與不適齡的社群平台，也影響偏鄉孩子的身心健康與數位隱私。
台北市第11屆童軍大露營今天舉行閉幕典禮，台北市長蔣萬安勉勵所有童軍夥伴，持續保持探索未知的勇氣，面對困難的韌性，以及服務社會的熱忱，將童軍日行一善精神，落實日常生活。今晚的閉幕不是結束，而是另一段成長旅程的開始...
因應AI熱潮，教育部推動AI人才方舟計畫，透過充實數位教材與研發AI學習系統，培訓師生與AI協作能力。教育部今（7）日召開115年度全國教育局處長會議，規劃「學校課程導入AI分享」專題，邀請高中及國中小教師分享經驗，有教師透過AI創作「數學神曲」幫助學生記憶公式、打造AI助理課程訓練學生資安與提問能力，甚至讓國小生製作客製化學習App。
當五月天演唱會的燈光亮起，台下有一位跆拳道女孩要點歌，她沒有選擇熱情的青春宣言，而是點了一首「溫柔」，她學跆拳道是為了保護特殊生的雙胞胎弟弟不要被霸凌，希望「大家可以用溫柔的心對待弟弟」。她的願望如此純真、善良，無數網友鼻酸淚崩。
未來將有各種藝文活動在古色古香的空總舉辦！文化部7日宣布，空總古蹟大樓修復完工、將於8月對外開放，修復保留了日治時期工研所的八角窗、排水構造，並架設象徵空軍的飛行意象的「雁形燈」，是修復的主要看點。未來空總將舉辦各式展覽、演出等多元文化使用。
與歷史近距離互動
「修復工程以保存古蹟原有建築紋理與歷史痕跡為基礎！」古蹟修復建築師許伯元說，古蹟大樓東西兩翼的八角窗，是過去工業研究所為了避免太陽西曬的光與熱影響實驗而特別設計的結構，修復工程保留科學實驗所建構的特殊排水構造，以玻璃地板進行展示，讓參觀者可與歷史近距離互動。
許伯元介紹說，位於頂樓的貓道，屋頂構造是修復前整體建物中破損最嚴重的地方，建築團隊逐一清除破損瓦片及被白蟻侵蝕的梁柱，完成緊急搶修與細緻的修復工程，還原屋架層繁複的木構造與防火牆，現在的貓道上，可以一覽屋頂與下方實驗室空間等建築結構全貌。
進行前衛藝文試驗
「晚上來空總很漂亮！」場域整備建築師蔡嘉豪則說，這次規劃以「古蹟作為載體、空軍精神作為記憶、文化生活作為未來藍圖」為軸心，讓古蹟空間在保存空總歷史記憶的同時，也能承載展覽、演出、教育推廣與公共參與等多元文化使用，例如在入
由林中光音樂工作室策劃製作的《台灣歌劇女高音群像～我是造物主謙卑的使女》，集結林惠珍、徐以琳、盧瓊蓉、林孟君、黃莉錦5名台灣不同世代的重要女高音，收錄8首義大利歌劇經典詠唱調演唱，以及5名藝術家的深度人物訪談，透過影音形式，保存台灣歌劇半世紀以來累積的演唱經驗、藝術觀點與生命故事。
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