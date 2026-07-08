打造管理競爭力雙引擎 臺大進修推廣學院兩大管理課程招生中

面對數位轉型、AI浪潮與全球市場快速變動，企業對管理人才的要求已不再只是專業能力，更需要兼具策略思維、跨域整合與領導決策能力。為協助不同職涯階段的管理人才持續精進，國立臺灣大學進修推廣學院推出兩大管理課程─「管理碩士學分班」與「精鍊高階管理與實務研習班」，分別針對希望建立管理知識的在職人士，以及需要提升決策高度的中高階主管設計，提供系統化且兼具理論與實務的學習方案，協助職場菁英持續提升競爭力。

管理碩士學分班 打造完整管理知識體系

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

開辦多年的「管理碩士學分班」延續臺大EMBA優質師資陣容，以理論與實務並重為特色，提供具備報考碩士資格並具兩年以上工作經驗的專業人士進修平臺。課程涵蓋財務管理、行銷管理、策略管理、組織行為、平臺策略與數位經營等核心管理知識，同時規劃AI、生醫、金融及創業創新等特色選修課程，協助學員掌握產業趨勢與數位經營新思維。

為因應在職人士需求，課程提供實體課程與網路課程兩種修課方式，學員可依個人時間彈性安排學習。完成24學分（含4門必修）即可結業，最長修業期限四年，兼顧工作與進修。

除了課堂學習外，學員亦可參與校園講座、班級活動、校園馬拉松、全校運動會及各式社團活動，在學習專業知識之餘，也拓展跨產業人脈與多元視野。

最新一期即日起至115年8月13日止受理報名。為了讓有意報考者更清楚掌握課程內涵，臺大進修推廣學院將於 115年7月16日（四）晚間19:00 舉行課程說明會，歡迎報名參加。

精鍊高階管理與實務研習班 培養高階決策思維

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

針對企業主、接班人、中高階主管及儲備幹部打造的「精鍊高階管理與實務研習班」，至今已邁入第56期，累積培育逾兩千位企業管理人才，深受企業界肯定。

課程以「整合知識 × 實務應用 × 策略高度」為核心，採每月一次、週末兩日密集授課，每次12小時，共計96小時，內容涵蓋服務與營運管理、財務管理與財報分析、行銷管理、組織行為、策略成本管理、組織整合、策略管理，以及談判與協商等八大核心主題。

在臺大教授群引導下，透過個案分析、跨產業交流與深度互動，協助學員建構全局視野、提升策略判斷能力、強化跨部門整合與關鍵溝通技巧，並透過高品質同儕交流，建立跨產業管理人脈，為企業轉型與未來布局奠定更堅實的領導基礎。

最新一期即日起受理報名，115年7月15日前享早鳥優惠，8月22日開始上課。企業團報另享優惠，敬請把握！

依職涯需求選擇最適合的管理進修方案

無論是希望建立完整管理知識架構、累積管理學分的在職人士，或是已肩負企業經營與組織管理重任、希望精進領導決策能力的管理者，都能透過臺大進修推廣學院兩大管理課程，依據自身職涯發展需求，找到最適合的進修方向。

更多招生資訊請至臺大推廣教育網查詢，或洽國立臺灣大學進修推廣學院（02）2362-0502。

【管理碩士學分班】

https://ppt.cc/f1PW0x

【精鍊高階管理與實務研習班】

https://ppt.cc/flILOx