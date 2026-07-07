【重磅快評】跆拳道姐姐的「溫柔」 唱出校園霸凌的悲傷

當五月天演唱會的燈光亮起，台下有一位跆拳道女孩要點歌，她沒有選擇熱情的青春宣言，而是點了一首「溫柔」，她學跆拳道是為了保護特殊生的雙胞胎弟弟不要被霸凌，希望「大家可以用溫柔的心對待弟弟」。她的願望如此純真、善良，無數網友鼻酸淚崩。

溫柔，不再只是一首歌曲，而是一種勇氣。弟弟很幸運，跆拳道姐姐彷彿他的守護天使，但還有其他的特殊生需要更大的勇氣，才敢踏入可能被霸凌的校園。若孩子不能依賴制度獲得安全感，必須靠手足自保，這種「溫柔」聽進大人耳裡，不知作何感想？

姐姐的故事引起廣大迴響，正因校園霸凌並非個案。韓劇「鐵拳教育」近日引發國人關注，因為若干霸凌、校安劇情曾真實存在，固然內容有些戲劇效果，但部分劇情刻畫的校園問題，仍是現在進行式。

不過，教育部長鄭英耀自認，校事會議改革後，從相關數據統計，校園治理與親師生信任關係正逐步朝向正向發展的趨勢邁進。

對比教長的樂觀，根據教育部統計，高中職以下校園霸凌通報案件民國109年1022件，至113年已成長至3819件，等同於5年翻了近4倍，實際黑數不知還有多少？

以113年為例，校園霸凌通報以國小1733件最多，其次為國中1328件，最後才是高中職的758件，且三者相較109年數據皆逾3倍以上，樣態則以「言語霸凌」1562件最常見，其次是「肢體霸凌」1268件、「關係霸凌」640件、「網路霸凌」324件。

網路發達，許多無形的傷害更因此產生，孩童罹患身心疾病的比例與日俱增。根據衛福部和教育部追蹤，校園自傷通報人次暴增，從10年前的每年千餘件，2024年已突破2.2萬人次，數字冷冰冰、恐懼卻無所不在。

霸凌傷口有時是隱形的，它可能是一句不經意嘲笑，也可能是同儕集體冷暴力，心中都可能留下撕裂傷痕，烙印在孩子的童年裡，許多人甚至要用一生去療傷。

現實問題是，校事會議導致日益嚴重的師生衝突，老師面對行政壓力與申訴風險，許多人變成「不敢管、不能管、不想管」，連老師都自身難保，校園的霸凌爭議，就更容易落入「無人真正接住」的狀態。當最前線的防線不是校安制度，難道要每位小朋友只能學跆拳道自保？

跆拳道姐姐的溫柔心願，在社群河道喚起許多正能量。五月天貼文，「願世界都能用最溫柔的方式，接住每一個獨一無二的靈魂。」這曲歌令人動容，不只是音符旋律，而是提醒社會大眾，應該要以溫柔的心保護每一個易受傷的靈魂。

當跆拳道黑帶姐姐成為弟弟安全感的來源，當孩子用身體去彌補可能的制度缺口，所謂的「教改愈來愈好」，終究只是大官自我感覺良好。

曾幾何時，多少孩子在長大的過程中，要先學會如何自保，而不是如何安心讀書，「免於恐懼的自由」竟是校園的真實難題。

教育的目標，不應該是培養一個跆拳道姐姐，讓每個孩子都能放心的校園環境和教育制度，才是真正的溫柔。

當那一天到來，「溫柔」才能真正進入校園，而不只是另一首「後青春期的詩」。