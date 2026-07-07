全國教育局處長會議 第一線籲教師情緒要先被接住
115年度全國教育局處長會議今天在新竹縣登場，聚焦SEL（社會情緒學習）議題，多名第一線教育人員分享「教師先被接住，才能穩定陪伴孩子」，關注教師情緒勞動。
教育部長鄭英耀、各縣市教育局處長今天聚集到新竹縣開會，SEL被選為重大議題之一，邀請多名第一線教師分享。
東華大學附小校長張慧娟分享，學校以閱讀作為SEL的主軸，因為故事中都會有角色、有衝突，可以從中了解「自己有情緒，別人心裡也會有小劇場」，進而同理他人、練習表達。
張慧娟指出，不只是學生，教師的SEL也非常重要，因為「教師先被接住，才能穩定陪伴孩子」、「老師沒有電了，很難再當孩子的行動電源」，學校透過專業工作坊、芳療與壓力調適課程，提供資源、時間與修復空間，讓教師在受支持環境中持續成長。
苗栗縣竹南國中校長郭芳江也提到，SEL核心在於「身教」，教師自己要有效調節壓力，才能創造安全且穩定學習氛圍；學校也鼓勵家長參與，透過講座傳遞培養孩子觀察情緒、人際互動技巧，把SEL影響力從學校延伸到家庭。
宜蘭縣羅東高中組織「解憂雜貨社」，鼓勵教師透過閱讀及分享，進而紓壓、療育身心，教師胡敏華指出，社群自由度高，累了想休息、暫離都沒關係，教師學習SEL知識後，再進一步「滲透」到課程及班級經營中。
鄭英耀在會議中，感謝3名校長、教師的分享，他說，覺察自己情緒狀態，觀察及了解對方要傳達的訊息，就是SEL基礎。
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。