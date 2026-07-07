全國教育局處長會議 第一線籲教師情緒要先被接住

115年度全國教育局處長會議今天在新竹縣登場，聚焦SEL（社會情緒學習）議題，多名第一線教育人員分享「教師先被接住，才能穩定陪伴孩子」，關注教師情緒勞動。

教育部長鄭英耀、各縣市教育局處長今天聚集到新竹縣開會，SEL被選為重大議題之一，邀請多名第一線教師分享。

東華大學附小校長張慧娟分享，學校以閱讀作為SEL的主軸，因為故事中都會有角色、有衝突，可以從中了解「自己有情緒，別人心裡也會有小劇場」，進而同理他人、練習表達。

張慧娟指出，不只是學生，教師的SEL也非常重要，因為「教師先被接住，才能穩定陪伴孩子」、「老師沒有電了，很難再當孩子的行動電源」，學校透過專業工作坊、芳療與壓力調適課程，提供資源、時間與修復空間，讓教師在受支持環境中持續成長。

苗栗縣竹南國中校長郭芳江也提到，SEL核心在於「身教」，教師自己要有效調節壓力，才能創造安全且穩定學習氛圍；學校也鼓勵家長參與，透過講座傳遞培養孩子觀察情緒、人際互動技巧，把SEL影響力從學校延伸到家庭。

宜蘭縣羅東高中組織「解憂雜貨社」，鼓勵教師透過閱讀及分享，進而紓壓、療育身心，教師胡敏華指出，社群自由度高，累了想休息、暫離都沒關係，教師學習SEL知識後，再進一步「滲透」到課程及班級經營中。

鄭英耀在會議中，感謝3名校長、教師的分享，他說，覺察自己情緒狀態，觀察及了解對方要傳達的訊息，就是SEL基礎。