空總大樓8月開放 歷史交織藝文演出

未來將有各種藝文活動在古色古香的空總舉辦！文化部7日宣布，空總古蹟大樓修復完工、將於8月對外開放，修復保留了日治時期工研所的八角窗、排水構造，並架設象徵空軍的飛行意象的「雁形燈」，是修復的主要看點。未來空總將舉辦各式展覽、演出等多元文化使用。

與歷史近距離互動

「修復工程以保存古蹟原有建築紋理與歷史痕跡為基礎！」古蹟修復建築師許伯元說，古蹟大樓東西兩翼的八角窗，是過去工業研究所為了避免太陽西曬的光與熱影響實驗而特別設計的結構，修復工程保留科學實驗所建構的特殊排水構造，以玻璃地板進行展示，讓參觀者可與歷史近距離互動。

許伯元介紹說，位於頂樓的貓道，屋頂構造是修復前整體建物中破損最嚴重的地方，建築團隊逐一清除破損瓦片及被白蟻侵蝕的梁柱，完成緊急搶修與細緻的修復工程，還原屋架層繁複的木構造與防火牆，現在的貓道上，可以一覽屋頂與下方實驗室空間等建築結構全貌。

進行前衛藝文試驗

「晚上來空總很漂亮！」場域整備建築師蔡嘉豪則說，這次規劃以「古蹟作為載體、空軍精神作為記憶、文化生活作為未來藍圖」為軸心，讓古蹟空間在保存空總歷史記憶的同時，也能承載展覽、演出、教育推廣與公共參與等多元文化使用，例如在入口大廳通往2樓的樓梯架設雁形燈，呼應過往空軍飛行意象。

文化部長李遠笑說，空總從古至今都是「頂尖、實驗與捍衛」3個關鍵字：以前是日本頂尖人才來台進行工業實驗，到後來美援進駐空總，捍衛中華民國主權；如今的文化空總，則要吸引台灣頂尖藝文人才，進行最前衛的藝文試驗，藉此捍衛台灣的「文化主權」。

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