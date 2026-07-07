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餐桌上的文學封味 雲林主題書展暑假開幕

中央社／ 雲林縣7日電

雲林縣政府文化觀光處暑假期間推主題書展「餐桌上的文學封味」，以飲食文學為主題，結合沉浸式展場設計、互動體驗裝置與名人講座，率民眾走進雲林風土故事與人文記憶。

文觀處今天發布新聞稿表示，雲林從虎尾鎮糖香、古坑鄉咖啡、大埤鄉酸菜到沿海漁村鮮美海味，每道料理都承載土地記憶與世代情感，透過「餐桌上的文學封味：書頁之間，封存一桌風土與記憶」主題書展，讓民眾從飲食文化重新認識雲林。

文觀長謝明璇表示，今年以「封味」為策展概念，象徵食物封存記憶、文學保存情感，精選在地作家宋澤萊、鍾文音、王大豐與游淑如等作品，結合互動裝置與沉浸式情境設計，小朋友也易了解書中描述。

此外，文觀處推2場「飲食文學系列講座」，25日邀作家洪震宇主講「方糖城市裡的海洋與黑金：雲林風土設計的感官實踐」，從糖業文化、黑豆醬油到沿海漁村故事；26日作家劉克襄分享「雲林家山滋味：從菜市場看見的風土身世」，透過市場觀察與產地踏查，探索日常飲食背後人文故事與生活智慧。

謝明璇說，感謝豐泰文教基金會支持贊助主題書展，這是基金會連續第3年攜手雲林公共圖書館推主題書展，展覽12月31日前在文觀處1樓大廳展出。

雲林

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