餐桌上的文學封味 雲林主題書展暑假開幕
雲林縣政府文化觀光處暑假期間推主題書展「餐桌上的文學封味」，以飲食文學為主題，結合沉浸式展場設計、互動體驗裝置與名人講座，率民眾走進雲林風土故事與人文記憶。
文觀處今天發布新聞稿表示，雲林從虎尾鎮糖香、古坑鄉咖啡、大埤鄉酸菜到沿海漁村鮮美海味，每道料理都承載土地記憶與世代情感，透過「餐桌上的文學封味：書頁之間，封存一桌風土與記憶」主題書展，讓民眾從飲食文化重新認識雲林。
文觀長謝明璇表示，今年以「封味」為策展概念，象徵食物封存記憶、文學保存情感，精選在地作家宋澤萊、鍾文音、王大豐與游淑如等作品，結合互動裝置與沉浸式情境設計，小朋友也易了解書中描述。
此外，文觀處推2場「飲食文學系列講座」，25日邀作家洪震宇主講「方糖城市裡的海洋與黑金：雲林風土設計的感官實踐」，從糖業文化、黑豆醬油到沿海漁村故事；26日作家劉克襄分享「雲林家山滋味：從菜市場看見的風土身世」，透過市場觀察與產地踏查，探索日常飲食背後人文故事與生活智慧。
謝明璇說，感謝豐泰文教基金會支持贊助主題書展，這是基金會連續第3年攜手雲林公共圖書館推主題書展，展覽12月31日前在文觀處1樓大廳展出。
【編輯推薦】
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。